В Риге определили места с самыми опасными ямами на дорогах

По оценке муниципалитета, с точки зрения образования ям, к числу наиболее критичных мест в городе относятся те улицы, на которых прошлым летом не были проведены плановые работы по замене дорожного покрытия.

В нынешнем зимнем сезоне на улицах Риги на сегодняшний день устранены опасные выбоины на площади почти 18 тысяч квадратных метров. 19 бригад продолжают ремонтировать улицы. На этой неделе технология укладки горячего асфальта применяется при ликвидации опасных для движения транспорта ям, если позволяют погодные условия.

Основной целью работ по устранению ям и выбоин является предотвращение опасных ситуаций для дорожного движения.

Выбоины и ямы быстрее всего образуются на участках дороги, где на проезжей части образовались дефекты и трещины. На образование ям влияет несколько факторов - погода, интенсивность движения и состояние дорожного покрытия.

Весной, когда среднесуточная температура будет выше плюс пяти градусов, в городе начнутся более масштабные ремонты уличного покрытия и укладку асфальта, что обеспечит более длительный срок службы и позволит устранить не только ямы, опасные для движения транспорта, но и более мелкие дефекты.

Муниципалитет предлагает жителям сообщать о выбоинах и больших ямах.

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