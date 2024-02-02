Видео ⟩ Бездомный из Болдераи, живущий в туннеле рядом с домом, беспокоит местных жителей

"Здесь есть постоянный бездомный. Он приезжает, то есть приходит, и зажигает огонь. Это было уже раз пять или шесть", - рассказал Иван, местный житель.

Программа решила поговорить с бездомным Сергеем, чтобы узнать его версию того, кто виноват в постоянных пожарных катастрофах. Мужчина свою вину отрицает.

"Пожара вчера не было. Я даже свечами не пользуюсь. Если мне надо покурить, то я выхожу. Я там все делаю на ощупь", - рассказал Сергей.

Мужчина проживает в тоннеле связи уже более двух лет. В основном сюда приходит просто переночевать: "Я никого к себе не приглашаю. Я живу здесь один. Я каждый раз закрываю за собой люк. Культурно. Чтобы трубы не замерзли".

Чтобы доказать, что он живет культурно и не пользуется открытым огнем, Сергей приглашает съемочную группу программы к себе "домой".

Сергей призывает журналистов быть осторожными, потому что тут можно встретить нежелательные находки: "Смотрите сюда внимательно! Если вы на что-нибудь наступите, здесь могут оказаться дохлые коты".

Двигаясь по темным узким тоннелям, повсюду можно увидеть пустые бутылки из-под алкоголя, окурки и прочий мусор. Сергей подчеркивает, что мусор ему не принадлежит.

Сам Сергей не хочет отправляться в приют, потому что туда не пускают в состоянии алкогольного опьянения.

Видео: Сюжет программа Degpunktā

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