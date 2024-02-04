Экс-главред "КиноПоиска" о переезде в Ригу и "Мастере и Маргарите"

В Риге Лиза Сурганова живет уже 1,5 года.

"Мы приехали с семьей в августе 2022 года - через полгода после начала войны. Мы уехали из России, где мы жили, 2 марта - через несколько дней после начала войны. Потом долго не могли решить, где нам осесть. Мы не сразу попали в Ригу. Но потом как-то выбрали ее, и пока живем здесь".

О схожести Воланда из "Мастера и Маргариты" и Путина Сурганова говорит: "Воланд очень умный и мудрый персонаж у Булгакова. Он неоднозначный. Он несет с собой и зло, и благо. Мне кажется, в нем есть возможность и способность к милосердию и к понимаю каких-то проблем и готовность помочь. Путину же, по-моему, все равно".

"Это очень сложный роман, необычный, не похожий ни на что другое", - говорит Лиза о трудностях с экранизацией романа Булгакова. Она отмечает многослойность произведения, которую сложно уложить в хронометраж фильма и передать все смыслы, заложенные авторы. В романе много подтекстов, в него необходимо вчитываться и понять, как это перенести на экран.

Видео: Интервью с Лизой Сургановой

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