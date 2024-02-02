"Стал как выжатый лимон". Хоккеист Редлихс о своем выгорании

В 2023 году каждый пятый житель Латвии испытал выгорание или тревогу. С выгоранием столкнулся и хоккеист сборной Латвии Екабс Редлихс. "Ты понимаешь, что это не просто так - ну, утомился немного. Ты как выжатый лимон, как мусорник. Спишь на ходу, без сил, без энергии, без желания, без ничего. В душе полная пустота", - рассказал Редлихс в передаче LTV Dzīvei nav melnraksta ("У жизни нет черновика").
В 40 лет из-за эмоционального выгорания Екабс узнал, что такое вегетативная дистония. Из-за этого ему пришлось остановиться и взглянуть на свою жизнь со стороны.
В качестве поворотного момента в хоккейной карьере Редлихс вспоминает возможность поехать играть в США. Он понял - все, или ты уезжаешь и остаешься там и что-то из тебя выйдет, или надо заканчивать и заняться чем-то другим в жизни.
К сожалению, его мечта играть в НХЛ сорвалась из-за травмы плеча. Из-за этого Редлихса отбросили на третий уровень - в ECHL. Поэтому он решил вернуться в Европу.
Екабс продолжил свою хоккейную карьеру в рижском "Динамо", которое у него ассоциируется как с положительными, так и с отрицательными моментами. Он признается, что попал там в "яму".
"Тот факт, что я не остался и не показал свой лучший хоккей, объясняется страхом, что, если я не буду хорошо играть, меня оставят на скамейке запасных. Страх ошибиться был настолько велик, что я уже не мог принять ни одного нормального решения, играл дрожащими руками, а в хоккее решение приходится принимать за сотую долю секунды. Как только заминка - все", - говорит Екабс.
После завершения хоккейной карьеры тревога не проходила. Редлихс управлял холлом, но был в постоянном стрессе. У него во второй раз возникли серьезные проблемы со здоровьем.
Чтобы совладеть с собой, Екабс уволился с работы, полностью сосредоточился и начал уделять время семье и детям, которые являются самым главным в его жизни.
"Если ты не разобрался в себе, не заглянул внутрь себя и не понял, что с тобой происходит, ты постоянно будешь в напряжении. До того момента, пока здоровье просто не выдержит и ты уже ничего не сможешь сделать", - признает хоккеист.
Больше смотрите в передаче Dzīvei nav melnraksta
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