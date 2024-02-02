"Стал как выжатый лимон". Хоккеист Редлихс о своем выгорании

В 40 лет из-за эмоционального выгорания Екабс узнал, что такое вегетативная дистония. Из-за этого ему пришлось остановиться и взглянуть на свою жизнь со стороны.



В качестве поворотного момента в хоккейной карьере Редлихс вспоминает возможность поехать играть в США. Он понял - все, или ты уезжаешь и остаешься там и что-то из тебя выйдет, или надо заканчивать и заняться чем-то другим в жизни.

К сожалению, его мечта играть в НХЛ сорвалась из-за травмы плеча. Из-за этого Редлихса отбросили на третий уровень - в ECHL. Поэтому он решил вернуться в Европу.

Екабс продолжил свою хоккейную карьеру в рижском "Динамо", которое у него ассоциируется как с положительными, так и с отрицательными моментами. Он признается, что попал там в "яму".