Чудесное время ожидания малыша – что надо о нем знать?

Момент, когда женщина узнает, что в ней зарождается новая жизнь, одновременно как прекрасен и переполнен счастьем, так и тревожен, вызывая в сознании будущей мамы ряд вопросов... С чего начать, узнав о беременности? Какие проверки здоровья следует проводить? Как в дальнейшем планировать свой распорядок дня, образ жизни? И на что следует обратить внимание, чтобы и мама, и ожидаемый малыш получали все необходимое и были здоровы? На эти и другие важные вопросы, волнующие молодых мамочек, отвечают специалисты клиники Northway – гинеколог и специалист по родам Яна Бьорнсон, диетолог Лолита Красильникова и акушерка и консультант по грудному вскармливанию Анете Поланска.
План действий молодой мамочки, узнавшей о беременности
«При положительном тесте на беременность молодой мамочке следует как можно скорее запланировать визит к гинекологу, во время которого беременность подтверждается путем проведения ультразвукового исследования (УЗИ, USG) и/или определения уровня хорионического гонадотропина человека (ХГЧ, HCG) в крови», – рассказывает Яна Бьорнсон, гинеколог клиники Northway, добавляя, что во время визита женщина также получает подробную консультацию о плане дальнейших действий. Следующий визит к гинекологу будущей маме следует планировать уже на 8–12-й неделе беременности, то есть на сроке, когда необходимо будет встать на учет беременных.
Какие проверки здоровья и как часто следует проходить во время ожидания малыша?
Самым важным обследованием, позволяющим следить за ростом и самочувствием ребенка, является УЗИ. В то же время с ним связаны и различные мифы, которые вызывают беспокойство у некоторых будущих родителей и зарождают сомнения в том, как часто будет безопасно проходить это обследование. Одни из наиболее распространенных из них – то, что УЗИ может затруднить рост ребенка или что УЗИ нагревает околоплодные воды... Гинеколог подчеркивает: «УЗИ – абсолютно безвредная и безболезненная диагностическая процедура. Для получения изображения используется высокочастотный ультразвук. Кроме того, во всем мире проведен ряд исследований, подтверждающих, что УЗИ не вредно ни для беременной, ни для ребеночка. Фактически это единственный метод, который дает представление о том, как чувствует себя малыш в утробе матери!»
Во время беременности плановое УЗИ проводится трижды. Оплачиваемое государством УЗИ-скрининг проводится в первом (11–14 недель) и втором триместрах (20–23 недели) беременности, рассказывает гинеколог, поясняя, что для того, чтобы развеять опасения, сейчас уже в первом триместре можно определить, не имеется ли у ребенка какого-либо из признаков наиболее частых хромосомных патологий, например синдрома Дауна. УЗИ во втором триместре оценивает анатомию плода. Также УЗИ проводится в третьем триместре беременности (от 34 до 36 недель), но это обследование оплачивается государством только для беременных, находящихся в группе риска, например, при подозрении на задержку развития плода или в случае многоплодной беременности, а также при неоднозначном положении плода. Если гинеколог после оценки состояния здоровья беременной определяет необходимость проведения дополнительных обследований, пациентке дают направление на платное УЗИ столько раз, сколько врач сочтет необходимым, рассказывает гинеколог Яна Бьорнсон, добавив, что УЗИ-обследования оплачиваются государством во всех учреждениях, заключивших договор с Национальной службой здравоохранения (NVD), включая клинику Northway.
В случае необходимости помимо УЗИ врач может назначить и другие обследования – все их можно пройти в одном месте, в клинике Northway, избежав лишнего стресса, который может возникнуть при посещении разных медицинских учреждений. «У нас можно провести как УЗИ и различные лабораторные исследования, так и кардиотокографию (КТГ) или запись тонов сердца ребенка, допплерографию и биометрию сосудов плода, а также генетические тесты. В клинике доступны все важнейшие услуги по ведению беременности и поддержке специалистов, чтобы совместными усилиями достичь главной цели — рождения здорового ребенка», — рассказывает гинеколог.
Поддержка во время беременности — большая безопасность и уверенность для будущих родителей
«У нас очень приветствуются молодые мамы и папы, поэтому, помимо обследований здоровья, в клинике также проводятся занятия для будущих родителей, чтобы период беременности прошел максимально спокойно, а появление малыша в семье можно было бы ожидать без стресса и уверенно», — говорит гинеколог Яна Бьорнсон. «Курсы для будущих родителей действительно могут дать вам душевное спокойствие и большую уверенность. Занятия предоставляют обширную информацию, сильную поддержку и широкий спектр навыков для молодых родителей — как в отношении протекания беременности и родов, послеродового периода, грудного вскармливания и ухода за детьми, оказания первой помощи, так и по ряду других тем. Все, что вам нужно сделать, это выбрать те, которые соответствуют потребностям каждой семьи. Например, в настоящее время в клинике доступны курсы по грудному вскармливанию и первому месяцу жизни новорожденного, а также по аспектам безопасности здоровья детей и действиям в критических ситуациях», — сказанное гинекологом дополняет Анете Поланска, сертифицированная акушерка и консультант по грудному вскармливанию клиники Northway.
В клинике Northway также доступны услуги психолога для беременных. «Есть три периода беременности, и в каждом из них и гормональная активность, и настроение будущей мамы различны. Во время беременности женщины испытывают множество психологических изменений. Главное не бояться и не растеряться от всех тех эмоций, которые может испытать каждая женщина во время беременности, а найти решение — поговорить о неясных вопросах с близкими вам людьми и вашим гинекологом, а также при необходимости обратиться к психологу», — объясняет гинеколог.
Что следует изменить в своем нынешнем образе жизни?
Это один из самых частых вопросов, которые волнуют женщин, когда они узнают о беременности. Поэтому гинеколог поясняет: «Когда вы узнаете, что беременны, можете смело начинать принимать фолиевую кислоту — в необходимых дозах она содержится в любых витаминах, предназначенных для беременных. Также для того, чтобы малыш правильно рос, ему необходим покой, поэтому и сон матери имеет большое значение. К тому же следует помнить о необходимости свежего воздуха, особенно если вы работаете в офисе и у вас нет возможности гулять в течение дня — тогда это обязательно следует делать, идя на работу или возвращаясь с нее домой». Во время беременности также настоятельно рекомендуется физическая активность. «Если молодая мама занималась спортом до беременности, она может спокойно продолжать заниматься спортом, ожидая малыша. Однако при занятиях спортом следует следить за тем, чтобы пульс не превышал 120 ударов в минуту. Рекомендуются такие виды спорта, как, например, прогулки, скандинавская ходьба, плавание, специальные упражнения для беременных», — поясняет гинеколог. Конечно, питание тоже играет огромную роль, но об этом немного позже.
Что касается сексуальных отношений, что также является одним из вопросов, которые склонны волновать будущих родителей, гинеколог успокаивает — заниматься любовью можно ровно столько, сколько этого хотят оба партнера, и это не вредит малышу, потому что он хорошо защищен околоплодными водами, мышцами матки и плацентой.
Самочувствие и здоровье женщины во время беременности
Вместе с наступлением беременности в организме женщины происходит ряд положительных и не очень приятных изменений. «Наиболее распространенными жалобами во время беременности являются усталость и тянущие ощущения внизу живота и спине. Однако в большинстве случаев поводов для беспокойства нет, ведь усталость под воздействием гормонов – нормальное явление в самочувствии беременной женщины. По мере роста плода растет и матка, в результате чего мышцы и связки малого таза растягиваются, из-за чего возникают различные ощущения в животе, что является нормой», – поясняет Яна Бьорнсон. «Однако если боли внизу живота слишком сильные, с регулярным интервалом, появляются кровянистые выделения из половых путей, а также если беременная не чувствует шевеления плода после 20-й недели беременности – как можно скорее следует обратиться к своему врачу!» – настаивает гинеколог.
Частым явлением во время беременности является и токсикоз, также известный как утренняя тошнота, хотя тошнота может возникнуть в любое время суток. Гинеколог успокаивает, что большинство женщин отмечают значительное улучшение самочувствия уже после первого триместра беременности, примерно на 13-й неделе, однако у некоторых беременных тошнота возникает и позже. Во избежание тошноты врач рекомендует отказаться от острой и жирной еды, соблюдать регулярный прием пищи (каждые два часа), а также принимать ее небольшими, но более частыми порциями. Также следует пить достаточное количество жидкости. При появлении тошноты можно пососать что-нибудь кислое, например, ломтик лимона и т. д.
Что делать, если во время беременности вы подхватили простуду, грипп и т. д., какое лекарство принимать, чтобы не навредить малышу – еще один вопрос, с которым гинекологи сталкиваются довольно часто. «Чтобы не создавать угрозу здоровью будущего ребенка, во время беременности не рекомендуется применение различных химических препаратов. При лечении, например, насморка не рекомендуется использовать капли, содержащие эфедрин. Нос лучше промывать слабосоленой водой и закапывать в нос капли, содержащие морскую воду. Если во время беременности нужно лечить кашель, рекомендуется использовать сиропы, содержащие лекарственные растения», – объясняет гинеколог и добавляет, что никогда не знаешь, насколько сильно простуда и/или прием некоторых лекарств повлияет на здоровье будущего малыша и мамы, поэтому во время беременности будущей маме следует серьезно задуматься о целесообразности приема любого лекарства. Лекарственные средства следует применять с особой осторожностью, только под контролем врача и в минимально эффективной дозе.
Питание – залог благополучия беременной женщины и здоровья будущего ребенка
Чтобы обеспечить хорошее здоровье себе и будущему малышу, беременной женщине следует уделять больше внимания планированию своего рациона. В связи с этим женщины часто допускают различные ошибки, например, склонны переедать и потреблять больше калорий, чем необходимо. «Питание матери во время беременности является важным фактором, влияющим на рост, развитие и здоровье плода. Богатая калориями диета матери во время беременности неблагоприятно «программирует» строение и метаболизм органов ребенка во время беременности, создавая в дальнейшем риск развития диабета, ожирения, болезней сердца, остеопороза, метаболического синдрома или других заболеваний», – поясняет Лолита Красильникова, врач-диетолог клиники Northway.
Рекомендации по питанию во время беременности: рекомендует диетолог
Во время беременности рекомендуемое увеличение количества энергии составляет от 100 ккал в день в первом триместре до 300 ккал во втором и третьем триместрах. И эту дополнительную энергию важно обеспечить качественными продуктами питания, а не сладостями или выпечкой. Особенно рекомендуются овощи и фрукты, цельнозерновые продукты, а также продукты, богатые белком, такие как нежирное мясо, рыба, яйца, бобовые, молоко и молочные продукты, орехи и семена, а также жиры растительного происхождения – ценными являются жиры, содержащиеся в растительном масле, авокадо, также в орехах и семечках. С другой стороны, следует исключить из рациона алкоголь, энергетики, продукты с чрезмерным количеством сахара, в том числе кондитерские изделия в большом количестве, непастеризованное молоко, мягкие сыры, сырые продукты – мясо, яйца, рыбу, в том числе суши, а также печень и свежепророщенные зерна. Ежедневно следует принимать и достаточное количество жидкости – 35 мл на 1 кг массы тела. По крайней мере половина потребляемой жидкости должна составлять чистую воду, потребляемую равномерно в течение дня.
Во время беременности возрастает потребность практически во всех витаминах, поэтому за качеством питания следует следить особенно строго. Необходимо обеспечить разнообразный рацион, включающий продукты из разных групп пищевых продуктов, поскольку каждая из них содержит разное количество питательных веществ.
Из питательных веществ для беременной женщины особенно важны:
- фолиевая кислота – важный микроэлемент при планировании беременности. Поддерживает развитие нервной трубки плода и выработку клеток крови, что происходит на ранних этапах беременности. В последующее время беременности фолиевая кислота защищает от преждевременных родов. Основными источниками фолиевой кислоты в рационе являются зеленолистные овощи, брокколи, шпинат, брюссельская капуста, кочанная капуста, листовой салат, говяжья печень, а также бобовые (чечевица, фасоль и горох), свекла, апельсины и помидоры;
- железо – его потребление увеличивается во время беременности, поскольку и мать, и ребенок должны снабжаться кровью и кислородом. Железо необходимо для роста плода, развития нервной системы и мышц. Хорошими источниками железа являются нежирная говядина, свинина, курица, индейка, рыба, цельнозерновые продукты, горох, фасоль, тыквенные семечки и фисташки. Дополнительное железо в виде пищевых добавок следует принимать только по назначению врача;
- витамин С – способствует усвоению железа, поэтому при употреблении в пищу продуктов, богатых железом, рекомендуется дополнять их овощами и фруктами. Витамин С также способствует нормальному производству коллагена, помогая поддерживать здоровье костей, зубов, десен и кожи, а также способствует нормальному функционированию иммунной и нервной систем. Во время беременности витамин С также необходим для профилактики преэклампсии – тяжелой формы позднего токсикоза. Витамином С богаты паприка, ягоды облепихи, черная смородина, брюссельская капуста, киви, листовая капуста, брокколи и другие овощи, фрукты и ягоды;
- витамин D – способствует поддержанию здоровья костей и зубов, обеспечивает нормальное функционирование нервной системы. Хорошими источниками витамина D являются жирная рыба (балтийская сельдь, килька, сардины, атлантическая сельдь, лосось, форель и др.), яичный желток, молочные продукты, грибы. Однако в основном витамин D образуется в коже под воздействием естественной солнечной радиации, но поскольку Латвия расположена в таких широтах, где в зимний период возможен дефицит витамина D, рекомендуется принимать дополнительно витамин D в виде пищевой добавки;
- также следует позаботиться о потреблении таких важных для здорового развития беременной женщины и ребенка питательных веществ, как йод, Омега-3, кальций, витамин Е и витамин К.
Следует помнить, что перед началом применения любых пищевых добавок важно проконсультироваться с врачом для получения индивидуальных рекомендаций с учетом конкретного состояния здоровья и состояния беременности женщины. Также, чтобы правильно сбалансировать потребление питательных веществ, может быть полезна консультация диетолога, который расскажет, как женщине нужно питаться здоровой пищей каждый день, ничего не усложняя и не причиняя себе лишнего беспокойства. Диетолог также даст ценные рекомендации о том, как позаботиться об оптимальном наборе веса во время беременности и как нормализовать его после рождения ребенка.
«Важно обеспечить нормальный вес тела еще до беременности. Если у женщины недостаточный вес, рекомендуется за время беременности обеспечить прибавку веса на 13–18 кг. С другой стороны, женщинам с повышенной массой тела рекомендуется снизить ее как минимум за три месяца до планируемой беременности. Следует помнить, что во время беременности не рекомендуется соблюдать диеты с целью снижения веса, так как дефицит питательных веществ может представлять риски как для развития будущего ребенка, так и для здоровья женщины. С другой стороны, для женщины с нормальной массой тела рекомендуемая прибавка веса составляет от 10 до 16 кг», – поясняет диетолог.
Диетолог подчеркивает: «После родов организм женщины меняется, и нормализация веса может занять время. Важно набраться терпения и сосредоточиться на здоровом образе жизни, который поможет вам поддерживать здоровый вес и общее благополучие в долгосрочной перспективе».
Как подготовиться к рождению ребенка?
Пары, которые впервые станут родителями, часто беспокоятся о том, как правильно принять малыша в свою семью и как правильно за ним ухаживать – у них же нет опыта! «Беременность длится несколько месяцев не просто так. И хотя это дает возможность подготовиться к появлению ребенка в семье, вы никогда не сможете быть к нему полностью готовы», – говорит Анете Поланска, акушерка клиники Northway. Она советует: «Важно приобрести практичные вещи для ухода за малышом и для мамы в послеродовой период. Не менее важно осознать поддержку семьи и доверенных лиц. Полезными могут быть и курсы для будущих родителей, встречи со специалистами, а также беседы с другими родителями – все, что будущие родители считают необходимым, чтобы чувствовать себя в большей безопасности, ожидая прибавления в семье».
Кроме того, каждая мама может получить консультации по грудному вскармливанию. Они могут помочь, например, если грудное вскармливание болезненно, если ребенок отказывается от груди, если необходимо принять решение о необходимости использования искусственной молочной смеси, а также в любой другой ситуации, когда возникают вопросы. В ходе консультации специалист внимательно выслушает и ответит на вопросы, визуально оценит процесс грудного вскармливания – поэтому крайне желательно приурочить консультацию ко времени кормления ребенка. Кроме того, в клинике Northway проводятся консультации по грудному вскармливанию как на месте, так и при выезде к семье, что позволяет оценить состояние матери и ребенка в их естественных условиях, а также понять участие членов семьи в грудном вскармливании и оценить уход за ребенком, безопасность сна и другие аспекты.
«Период беременности и рождения ребенка – настоящее приключение, полное одновременно переживаний и неописуемого счастья для каждой мамы и каждого папы! Желаю каждой семье сил, крепкого здоровья и любви – даже если иногда возникают трудности, у вас все обязательно получится! И сотрудники клиники Northway с радостью об этом позаботятся!» – пожелание родителям от Яны Бьорнсон, гинеколога клиники Northway.
Записаться на консультацию к специалистам клиники Northway можно по телефонам +371 26407723 или +371 28664723, по электронной почте info@northwayklinika.lv, а также в системе электронной записи www.piearsta.lv.