Чудесное время ожидания малыша – что надо о нем знать?

Это один из самых частых вопросов, которые волнуют женщин, когда они узнают о беременности. Поэтому гинеколог поясняет: «Когда вы узнаете, что беременны, можете смело начинать принимать фолиевую кислоту — в необходимых дозах она содержится в любых витаминах, предназначенных для беременных. Также для того, чтобы малыш правильно рос, ему необходим покой, поэтому и сон матери имеет большое значение. К тому же следует помнить о необходимости свежего воздуха, особенно если вы работаете в офисе и у вас нет возможности гулять в течение дня — тогда это обязательно следует делать, идя на работу или возвращаясь с нее домой». Во время беременности также настоятельно рекомендуется физическая активность. «Если молодая мама занималась спортом до беременности, она может спокойно продолжать заниматься спортом, ожидая малыша. Однако при занятиях спортом следует следить за тем, чтобы пульс не превышал 120 ударов в минуту. Рекомендуются такие виды спорта, как, например, прогулки, скандинавская ходьба, плавание, специальные упражнения для беременных», — поясняет гинеколог. Конечно, питание тоже играет огромную роль, но об этом немного позже.