Зачем батончик поместили в особую упаковку? Рассказывает Maxima

"Забывчивость" покупателей - бич современной торговли, особенно в условиях инфляции. И хотя противокражные этикетки торговцы уже лепят на все что можно, включая мясо и рыбу, в так называемые сейферы (противокражные боксы) обычно размещают достаточно дорогой товар. Поэтому посетитель Maxima был изумлен, увидев в такой упаковке протеиновый батончик. Он запечатлел его и разместил фото в соцсети.



Это вызвало море сарказма. Кто-то сетовал на то, как обнищали люди. Другие веселились над "золотым" батончиком и тем, что стоимость защитного бокса дороже, чем эта "шоколадка".



Комментируя ситуацию, руководитель по коммуникациям Maxima Latvija Лиене Дупате-Угуле заявила: "Нашим приоритетом является предоставление клиентам продукции высокого качества по низким ценам. Чтобы в текущих экономических условиях это было возможно, мы концентрируемся на повышении эффективности работы всей компании, в том числе предусматривая меры защиты, включая техническую, для наиболее дорогих товаров в отдельных категориях".



Она добавила, что в компании разработаны четко определенные принципы защиты товаров: "Наши сотрудники следуют этим принципам при оценке характеристик продукции и факторов риска в магазинах. Учитывается не только цена продукта, но и то, имеет ли конкретный магазин более высокий риск кражи данного товара".



Что касается данного случая, то тут, скорее всего, возникло недопонимание: поскольку протеиновому батончику не требуется обеспечивать специальную защиту.



К слову, не столь давно в соцсетях гуляла фотография из Великобритании, где в аналогичном противокражном боксе был кусок сыра, причем не самого дорогого. Об этом даже написали издания уровня Independent, посетовав на то, что из-за высокой инфляции и роста краж магазины вынуждены ужесточать меры безопасности.