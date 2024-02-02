Rail Baltica: на время строительства моста через Даугаву будет ограничено движение

По его словам, первоначально планировалось, что сначала будет построен мост, а затем отремонтирована набережная, или же эти работы будут проводиться одновременно. Однако этот план реализовать не удалось, и самоуправление завершило ремонт набережной раньше.

Поэтому теперь во время строительства моста рижанам придется столкнуться с ограничениями движения.

Пулкс сообщил, что со строителями достигнута договоренность о том, что во время работ движение будет осуществляться по двум полосам в каждом направлении. Возможно, временно будут вводиться более строгие ограничения, и для движения будет открыта только одна полоса в каждом направлении.

Он призвал подрядчиков организовать работы так, чтобы свести к минимуму задержки в часы пик - утром, когда люди едут на работу, и после обеда, когда едут домой.

Как пояснил исполняющий обязанности директора департамента внешнего пространства и мобильности Янис Вайводс, ожидается, что заторы из-за ограничений будут меньше, поскольку запрет на проезд грузовых автомобилей через центр города снизил интенсивность движения на этом участке.

По его мнению, с открытием Восточной магистрали закрытие одной полосы на набережной не окажет большого влияния на транспортный поток.

Ограничения движения запланированы до 1 июня следующего года, но не исключено, что работы будут завершены раньше, и тогда движение будет полностью восстановлено.

Также будет ограничено движение пешеходов и доступ на набережную в зоне строительства.

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