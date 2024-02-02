Латвийские саночники одержали победу на юниорском чемпионате Европы

Латвийский спортсмен Каспар Ринкс в одиночном разряде и Раймонд Балтгалвис/Виталий Егоров в пятницу, 2 февраля, стали победителями чемпионата Европы среди юниоров по санному спорту на шестом этапе юниорского Кубка мира в Швейцарии, а Виктория Зиединя/Селина Элизабете Звилна завоевали серебряные медали в соревнованиях женских экипажей по санному спорту среди юниоров, сообщает Латвийская федерация санного спорта (LKSF).
На 45-м юниорском чемпионате Европы среди мужчин в соревновании 25 участников титул чемпиона Европы защитил Ринк, который оказался самым быстрым в обеих гонках, финишировав за две минуты 20,817 секунды.
Второе место занял австриец Ноа Каллан, отставший от Ринка на 0,221 секунды, а бронзовая медаль досталась итальянцу Леону Хазельридеру (+0,280).
В конкуренции мужских экипажей юниорского чемпионата Европы победили Балтгалвис/Егоров, а на шестом этапе юниорского чемпионата мира латвийцы в соревновании десяти дуэтов заняли второе место, уступив 0,051 секунды американскому дуэту Маркус Миллер/Ансель Хаугсья.
В женском парном соревновании пяти экипажей Зиединя/Звилна уступили немкам Элизе-Мари Шторх и Полине Пец, финишировавших с результатом в одну минуту и 52,278 секунды. Латвийские спортсменки пришли позднее на 0,238 секунды.
В субботу стартуют юниорки, а завершится соревнование командной эстафетой.
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