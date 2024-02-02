Латвийские саночники одержали победу на юниорском чемпионате Европы

На 45-м юниорском чемпионате Европы среди мужчин в соревновании 25 участников титул чемпиона Европы защитил Ринк, который оказался самым быстрым в обеих гонках, финишировав за две минуты 20,817 секунды.

Второе место занял австриец Ноа Каллан, отставший от Ринка на 0,221 секунды, а бронзовая медаль досталась итальянцу Леону Хазельридеру (+0,280).

В конкуренции мужских экипажей юниорского чемпионата Европы победили Балтгалвис/Егоров, а на шестом этапе юниорского чемпионата мира латвийцы в соревновании десяти дуэтов заняли второе место, уступив 0,051 секунды американскому дуэту Маркус Миллер/Ансель Хаугсья.

В женском парном соревновании пяти экипажей Зиединя/Звилна уступили немкам Элизе-Мари Шторх и Полине Пец, финишировавших с результатом в одну минуту и ​​52,278 секунды. Латвийские спортсменки пришли позднее на 0,238 секунды.

В субботу стартуют юниорки, а завершится соревнование командной эстафетой.

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