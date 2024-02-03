То, что выглядит как перхоть, не всегда является таковой

Почему возникает сухость кожи головы?

На то несколько причин - как внутренние, так и внешние факторы, которые препятствуют регенерации нормальной микрофлоры кожи и вызывают зуд и дискомфорт. Это способствует сухости кожи головы.

Самые частые причины сухости кожи головы:

* косметика для волос, неподходящая для кожи;

* нездоровый образ жизни (стрессы, неправильное питание, вредные привычки и т. д.);

* внешние факторы (отопление, перепады температуры, жаркое солнце);

* неправильный уход за волосами (агрессивное мытье головы, слишком частое мытье волос);

* нехватка витаминов.

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Как лечить сухость кожи головы?

Если кожа головы становится сухой, фармацевт рекомендует ежедневно проводить мероприятия, направленные на восстановление уровня увлажненности кожи. Очень важно пить достаточно жидкости, особенно в холодные зимние месяцы, когда об этом чаще всего забывают. "Мы не чувствуем этого, но когда заходим с холода в отапливаемое помещение, происходит резкая смена температуры, и это "высасывает" влагу из кожи. Поэтому зимой нужно пить столько же воды, сколько и летом", - объясняет Иванда Крастиня.

Если организм будет потреблять достаточное количество жидкости, замена клеток кожи будет происходить быстрее. Желательно сократить употребление кофеина и алкоголя, которые обезвоживают кожу.

Фармацевт также упоминает, что в таких случаях полезна диета, богатая витаминами - особенно B, C, D, а также железом.

Говоря о средствах по уходу за волосами, обязательно следует проконсультироваться с экспертами или фармацевтами, чтобы найти себе наиболее подходящие средства по уходу за волосами, которые являются щадящими и подходят для сухой кожи головы. "В случаях, когда кожа головы стала чрезвычайно сухой, следует стараться мыть волосы реже, чтобы дать коже головы время восстановить естественный защитный слой и стабилизировать уровень pH", - подчеркивает фармацевт.

При появлении перхоти следует обратить внимание и на другие симптомы, но если видимых изменений после использования шампуня против перхоти в течение месяца не наблюдается, следует обратиться к специалисту - семейному врачу, дерматологу или трихологу. Медик определит диагноз и терапию!

Статья вышла в сотрудничестве с Apotheka.