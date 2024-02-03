То, что выглядит как перхоть, не всегда является таковой

Когда мы видим белые участки кожи в волосах или расческе, мы сразу делаем вывод - перхоть! И сразу же прибегаем к помощи шампуня против перхоти. Но этот самодиагноз может быть ошибочным, и на самом деле кожа головы, например, может страдать от повышенной сухости, которая так характерна для зимы.
О том, чем перхоть отличается от сухости кожи головы и как правильно лечить эти случаи, рассказывает Иванда Крастиня, сертифицированный фармацевт аптечной сети Apotheka.
Помните, что для предотвращения сухости кожи и перхоти одни и те же методы и средства не подходят!
Что такое перхоть?
Перхоть - это отмершие частицы кожи, которые отслаиваются от кожи головы в виде чешуек, создавая не только эстетически неприятный вид, но и зуд и воспаления. В зависимости от типа кожи головы перхоть может быть сухой или жирной. Сухая перхоть образуется, когда сальные железы кожи вырабатывают слишком мало секрета, а жирная - когда слишком много. Сухая перхоть обычно белая и мелкая, поэтому ее не так легко заметить, в то время как жирная перхоть крупнее, шелушащаяся и имеет более темный цвет.
Почему возникает перхоть?
В здоровой коже постоянно обитает значительное количество микроорганизмов, в том числе дрожжи. "Если под воздействием определенных факторов они начинают размножаться, цикл обновления кожи нарушается, и возникает шелушение. Развитию этого грибка способствуют такие факторы, как повышенный стресс, прием антибиотиков или использование неподходящих средств по уходу за кожей, повышенная активность сальных желез, гормональные колебания, пониженный иммунитет, различные заболевания, такие как инсульт или болезнь Паркинсона и другие. Подобный результат может наблюдаться и при инфицировании кожи патогенным грибком", - говорит Иванда Крастиня, сертифицированный фармацевт Apotheka.
Также причинами возникновения перхоти могут быть:
* несбалансированный ежедневный рацион - слишком много углеводов, жиров, острой или чрезмерно соленой пищи;
* средства по уходу за волосами, не подходящие для вашего типа кожи;
* вредные привычки - алкоголь, курение, кофеин и т. д.;
* стресс;
* общие расчески, шапки, полотенца;
* такие заболевания, как себорея, экзема или псориаз, расстройства желудка или щитовидной железы, неврологические заболевания и другие недуги.
Как лечить перхоть?
Лечение перхоти зависит от причины ее возникновения, которую важно выяснить. Если виноваты шампунь и кондиционер для волос, рекомендуется выбирать щадящие средства по уходу за волосами без добавления красителей и ароматизаторов. Чтобы избавиться от перхоти, фармацевт рекомендует выбирать лечебные шампуни от перхоти.
"Также можно использовать специальный шампунь против перхоти, подходящий для сухой кожи головы. Такие шампуни содержат салициловую кислоту и пироктоноламин, которые помогут избавиться от сухих чешуек и увлажнить кожу головы", - советует фармацевт. "Также в аптеке можно купить лечебные шампуни, которые ограничивают рост грибка, снимают зуд и успокаивают раздраженную кожу. При себорейном дерматите или псориазе рекомендуются средства по уходу за волосами, содержащие салициловую кислоту, сульфид селена или цинк, которые отшелушивают кожу, очищают ее и уменьшают зуд. Также поможет косметика для волос с добавлением экстракта чайного дерева - он уменьшает воспаления и борется с грибком и микробами".
Что такое сухая кожа головы?
Сухая кожа головы - характеризуется мелкими белыми "зернышками" кожи. Это говорит и о здоровье волос - если кожа головы слишком сухая, волосы не могут получать необходимые питательные вещества. Характерно для людей, у которых уже очень чувствительная и сухая кожа тела.
Почему возникает сухость кожи головы?
На то несколько причин - как внутренние, так и внешние факторы, которые препятствуют регенерации нормальной микрофлоры кожи и вызывают зуд и дискомфорт. Это способствует сухости кожи головы.
Самые частые причины сухости кожи головы:
* косметика для волос, неподходящая для кожи;
* нездоровый образ жизни (стрессы, неправильное питание, вредные привычки и т. д.);
* внешние факторы (отопление, перепады температуры, жаркое солнце);
* неправильный уход за волосами (агрессивное мытье головы, слишком частое мытье волос);
* нехватка витаминов.
Как лечить сухость кожи головы?
Если кожа головы становится сухой, фармацевт рекомендует ежедневно проводить мероприятия, направленные на восстановление уровня увлажненности кожи. Очень важно пить достаточно жидкости, особенно в холодные зимние месяцы, когда об этом чаще всего забывают. "Мы не чувствуем этого, но когда заходим с холода в отапливаемое помещение, происходит резкая смена температуры, и это "высасывает" влагу из кожи. Поэтому зимой нужно пить столько же воды, сколько и летом", - объясняет Иванда Крастиня.
Если организм будет потреблять достаточное количество жидкости, замена клеток кожи будет происходить быстрее. Желательно сократить употребление кофеина и алкоголя, которые обезвоживают кожу.
Фармацевт также упоминает, что в таких случаях полезна диета, богатая витаминами - особенно B, C, D, а также железом.
Говоря о средствах по уходу за волосами, обязательно следует проконсультироваться с экспертами или фармацевтами, чтобы найти себе наиболее подходящие средства по уходу за волосами, которые являются щадящими и подходят для сухой кожи головы. "В случаях, когда кожа головы стала чрезвычайно сухой, следует стараться мыть волосы реже, чтобы дать коже головы время восстановить естественный защитный слой и стабилизировать уровень pH", - подчеркивает фармацевт.
При появлении перхоти следует обратить внимание и на другие симптомы, но если видимых изменений после использования шампуня против перхоти в течение месяца не наблюдается, следует обратиться к специалисту - семейному врачу, дерматологу или трихологу. Медик определит диагноз и терапию!
Статья вышла в сотрудничестве с Apotheka.