Остапенко добилась разгромной победы в третьем туре турнира в Линце

Остапенко, занимающая 12-е место в рейтинге WTA и посеянная под первым номером соревнований, победила британскую теннисистку Джоди Беррейдж, обладательницу 102-го места в мировом рейтинге, со счетом 6-1, 6-2.

Остапенко реализовала на площадке 53,7% подач, тогда как ее соперница достигла по этому показателю 43,5%.

Остапенко заработала 195 очков мирового рейтинга за выход в полуфинал. Теннисистки ранее не встречались друг с другом.

В начале года латвийская теннисистка выиграла турнир WTA 500 в Аделаиде, в седьмой раз отметив успех в одиночном турнире WTA.

В полуфинале Остапенко встретится с россиянкой Анастасией Павлюченковой (42-е место WTA), которая в пятницу обыграла бельгийку Элизе Мертенс (26-е место WTA) со счетом 6-3, 6-2.

Латвийская теннисистка на этот раз не выступит в парном турнире.

Закрытый турнир в Линце проходит на кортах с твердым покрытием. В 2019 году, когда в Линце проходил турнир уровня WTA 250, Остапенко добралась до финала, где в трех сетах уступила американке Кори Гофф.

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