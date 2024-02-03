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Бой Усик - Фьюри перенесён

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Тайсон Фьюри и Александр Усик
Тайсон Фьюри и Александр Усик Фото: TOLGA AKMEN/EPA

Долгожданный бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри не состоится.

Напомним, бой Усик - Фьюри должен был пройти 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Новая дата поединка неизвестна.

Причиной стало серьёзное рассечение, полученное Фьюри в последнем спарринге. Пока неясно, выступит ли Усик на предстоящем вечере бокса или скорректирует свои дальнейшие планы.

"Я абсолютно опустошён, учитывая, как долго я готовился к этому бою и в какой превосходной форме нахожусь. Сожалею из-за всех, кто причастен к этому огромному событию. Я сделаю работу к новой дате, как только глаз заживёт. Могу лишь извиниться перед всеми, включая мою команду и команду Усика, бойцов андеркарда, спонсоров и болельщиков, а также друзей из Саудовской Аравии", - приводит слова Фьюри пресс-служба Queensberry Promotions.

По слухам, шоу 17 февраля всё равно состоится. Инсайдеры подозревают, что Усик отбоксирует со своим обязательным претендентом по линии IBF хорватом Филипом Хрговичем.

Напомним, Александр Усик является чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, а Тайсон Фьюри владеет поясом WBC.

36-летний Усик на профессиональном боксёрском ринге принял участие в 21 бою и во всех из них выиграл (13 нокаутом). В своём последнем бою Усик техническим нокаутом победил Даниеля Дюбуа. На счету Фьюри в 35 боях 34 победы и одна ничья в поединке с Деонтеем Уайлдером.

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