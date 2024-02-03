Бой Усик - Фьюри перенесён

Напомним, бой Усик - Фьюри должен был пройти 17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Новая дата поединка неизвестна.

Причиной стало серьёзное рассечение, полученное Фьюри в последнем спарринге. Пока неясно, выступит ли Усик на предстоящем вечере бокса или скорректирует свои дальнейшие планы.

Pretty gruesome cut Tyson Fury suffered over his right eye: pic.twitter.com/MuapHOZ1yw — Mike Coppinger (@MikeCoppinger) February 2, 2024

"Я абсолютно опустошён, учитывая, как долго я готовился к этому бою и в какой превосходной форме нахожусь. Сожалею из-за всех, кто причастен к этому огромному событию. Я сделаю работу к новой дате, как только глаз заживёт. Могу лишь извиниться перед всеми, включая мою команду и команду Усика, бойцов андеркарда, спонсоров и болельщиков, а также друзей из Саудовской Аравии", - приводит слова Фьюри пресс-служба Queensberry Promotions.

По слухам, шоу 17 февраля всё равно состоится. Инсайдеры подозревают, что Усик отбоксирует со своим обязательным претендентом по линии IBF хорватом Филипом Хрговичем.

Напомним, Александр Усик является чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO, а Тайсон Фьюри владеет поясом WBC.

36-летний Усик на профессиональном боксёрском ринге принял участие в 21 бою и во всех из них выиграл (13 нокаутом). В своём последнем бою Усик техническим нокаутом победил Даниеля Дюбуа. На счету Фьюри в 35 боях 34 победы и одна ничья в поединке с Деонтеем Уайлдером.

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