Видео ⟩ За оплаченный государством визит к врачу пришлось заплатить полную стоимость. Кто в этом виноват?

"Я записался на начало января. Придя в день визита, на стойке регистрации мне сказали, что необходимо оплатить полную стоимость", - рассказал Александр.

Мужчина был неприятно удивлен, поскольку записался к врачу в государственной электронной системе как на платную услугу государства.

Житель Екабпилиетиса показал программе скриншот, на котором четко указано, что услуга оплачивается государством.

Мужчине было предложено два варианта: либо заплатить за услугу и пойти к врачу сейчас, либо ждать другого времени, которое будет доступно за государственные деньги.

Александр решил не откладывать визит - заплатил 45 евро и в тот же день пошел к врачу.

Позже он начал борьбу за взыскание уплаченных денег. В системе электронного учета и записи пациентов заявили, что с их (государственной) стороны проблем нет. Тогда мужчина обратился в Инспекцию здравоохранения и Минздрав, где заявили, что вернуть деньги можно, но такое решение должна принять администрация поликлиники.

При обращении в поликлинику они признали свою ошибку, извинились, но сказали, что деньги возврату не подлежат поскольку консультация уже состоялась.

"Это какой-то абсурд! Есть и люди, которые проезжают 50-70 километров. Надеюсь, что люди, принимающие такие решения в нашей поликлинике, задумаются о том, что важнее - лишняя копейка в кассе поликлиники или самоуважение и уважение к своим пациентам", - сказал Александр.

Передача обратилась к руководству Екабпилсской региональной больницы, в ведении которой находится поликлиника, и рассказала о неудачном опыте Александра. После этого деньги были возвращены Александру в тот же день.

Видео: Сюжет программы Bez tabu

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