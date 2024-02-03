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В субботу утром в Латвии местами обледенели дороги

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В Латвии местами обледенели дороги
В Латвии местами обледенели дороги Фото: Schutterstock.com

Утром в субботу, 3 февраля, из-за гололеда было затруднено движение по основным и региональным автомагистралям страны, сообщило VSIA Latvijas Valsts ceļi.

Скользкие участки дороги посыпаются противоскользящими материалами. Для улучшения условий движения в работах по содержанию дорог задействованы 81 единица техники.

Движение по региональным дорогам затруднено в окрестностях Айзкраукле, Цесиса, Екабпилса, Лимбажи, Огре, Риги, Валмиеры, Мадоне, Гулбене, Резекне, Лудзе, Валки, Балви, Алуксне, Краславы и Прейли.

Водителям необходимо быть особенно внимательными при выборе скорости, соответствующей состоянию дорожного покрытия, и соблюдении безопасного расстояния до впереди идущих транспортных средств.

О затрудненных условиях движения или других наблюдениях, связанных с дорожным движением и дорожными условиями, можно сообщить VSIA Latvijas Valsts ceļi.

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