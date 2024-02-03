На выборах в Европарламент лидерами "Нового Единства" будут Домбровскис, Кариньш и Калниете

Вторым в списке будет министр иностранных дел Кришьянис Кариньш, третьей - действующий евродепутат Сандра Калниете.

В Европарламент баллотируются также евродепутат Инесе Вайдере, бывший министр культуры Даце Мелбарде, председатель юридической комиссии Сейма Андрей Юдин, председатель бюджетно-финансовой комиссии Сейма, бывший министр финансов Янис Рейрс, несколько депутатов Сейма, в том числе Занда Калниня-Лукашевица, Ирма Калниня, Анна Ранцане и Мартиньш Дагис. В список также вошли защитник культурного наследия Янис Лазданс, депутат Цесисского самоуправления Марис Балтиньш, Паулс Адиянс, политик Янина Курсите, защитник культурного наследия Антра Гринберга, историк Дидзис Шенбергс.

Завершает список активист охраны природы и политик Угис Ротбергс.

Галерея: "Новое Единство" определилась с лидерами на выборах в Европарламент

Премьер-министр Эвика Силиня ("Новое Единство"), обращаясь к членам партии на презентации кандидатов, сказала, что "Новое Единство" отличается от других партий тем, что кандидаты проевропейски настроены, знают, как лучше всего защитить интересы Латвии, а также понимают, что в настоящее время вопросы безопасности особенно актуальны.

"Структура и механизмы функционирования Евросоюза непросты, поэтому необходимо понимать, как добиться результата и как быть услышанными в Брюсселе", - сказала Силина.

Кариньш подчеркнул, что самой большой проблемой Европы в ближайшие годы будет сохранение целостности Европейского парламента. В интересах Латвии "поддерживать принятый курс", и Кариньш считает, что "Новое Единство" является той политической силой, которая способна предпринимать активные действия для поддержания этого курса.

В своем выступлении Домбровскис также акцентировал курс, а именно вопросы безопасности, всемерную поддержку Украины и реализацию экономической стратегии ЕС.

Выборы в ЕП назначены на начало июня.

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