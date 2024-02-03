Германе завоевала золотую медаль юниорского чемпионата мира в слаломе

Золотая медаль на юниорском чемпионате - лучшее достижение в истории латвийского горнолыжного спорта. В 1988 году мать Джениферы Германе Улла Германе (тогда Лодзиня) завоевала бронзовую медаль в скоростном спуске.

Германе, стартовавшая в первом заезде под шестым номером, была первой в обоих секторах и на финише опередила на 0,27 секунды предыдущую чемпионку, шведку Корнелию Олунд. Еще на три десятых секунды от нее отстала итальянка Эмилия Мондинелли.

Во втором заезде Германе финишировала с лучшим временем и обеспечила себе общую победу. Занявшая второе место швейцарка Анук Брендли отстала от нее на 1,42 секунды, а Олунд - на 1,59 секунды.

20-летняя Германе в этом сезоне приняла участие в четырех соревнованиях Кубка мира в слаломе, с каждым этапом улучшая рекорд независимой Латвии в горных лыжах. Сначала она заняла 22-е место и повторила рекорд Лелды Гасуне, затем заняла 12-е место, а последние два соревнования была восьмой.

На юниорском чемпионате мира латышка впервые стартовала в 2021 году в Болгарии, но в гигантском слаломе не смогла финишировать в первом заезде, а в слаломе была дисквалифицирована в ходе второго заезда.

Германе - единственная представительница Латвии на этом юниорском чемпионате мира.

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