Баскетболист Куруцс станет отцом

Куруцс в Instagram поделился сообщением: "Половина от меня и половина от тебя. Маленький ребеночек придет в этот мир в июне 2024 года".

Как известно, свадьба Куруцсов состоялась в 2022 году.

Артур с братом Родионом Куруцсом играют в составе испанского баскетбольного клуба "УКАМ Мурсия". 30 января их команда одержала победу во игре второго этапа Лиги чемпионов ФИБА.

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