Первый выходной день февраля выдался удивительно теплым. Надеемся, в такую погоду вы не сидели дома, а проводили время на свежем воздухе без гаджетов и чтения новостей. Если вы так и поступили, то ежедневная подборка событий дня от RUS TVNET как раз для вас - рассказываем коротко о главном за субботу, 3 февраля.
Главное за 3 февраля ⟩ Золотая медаль Латвии на юниорском ЧМ, Рига говорит о подземках, в Литве в казино проиграли деньги на стадион
Новости Латвии:
Главный политический скандал последних дней - евродепутат и лидер Русского союза Латвии (РСЛ) Татьяна Жданок обвиняется в сотрудничестве с Федеральной службой безопасности России (ФСБ). Реакции разные: от обвинения в "охоте на ведьм" до призывов запретить РСЛ. Попытаемся разобраться спокойно.
Недавно появилась информация о том, что в долгосрочной перспективе Рига планирует отказаться от подземных переходов в центре города. RUS TVNET отправился к одному из таких туннелей, чтобы узнать у жителей и гостей столицы об их отношении к этой идее.
Получение водительских прав часто является первой большой целью после достижения 18-летнего возраста. Однако необходимо осознавать, сколько стоит это "удовольствие". Рост цен ощущается во многих отраслях, и эта не является исключением. Портал tv3.lv выяснял, сколько стоит получить права в Латвии.
Латвийская спортсменка Дженифера Германе завоевала золотую медаль на чемпионате мира по слалому среди юниоров, проходившем в субботу в Аворья (Франция).
Жителя Екабпилса Александра мучили сильные боли в спине, поэтому он решил обратиться к врачу. Записался к специалисту, и эту услугу должно было оплачивать государство. В день визита его ждал неприятный сюрприз - ему пришлось заплатить полную стоимость, сообщает программа Bez Tabu.
Председатель правления ГАО Latvijas pasts Беате Краузе-Чеботаре отвергает обвинения в том, что расходы на организацию праздника для работников слишком велики или нецелесообразны.
Пассажиры, которые прилетают в аэропорт "Рига" отмечают, что тарифы за поездку от аэропорта до центра очень разные. Можно заплатить и 20, и 60 евро, сообщает программа 360TV Ziņneši. Программа отправилась разбираться в ситуации.
Государственная полиция разыскивает пропавшую Линду Иванову 2004 года рождения. 3 февраля этого года в 6:30 утра девушка вышла из бара Nemiers в Риге на улице Аристида Бриана, 9А, и ушла в неизвестном направлении. Девушка до сих пор не вернулась домой.
За рубежом:
В среду, 3 февраля, в 14:20 в Международном аэропорту Вильнюса во время посадки со взлетно-посадочной полосы соскользнул пассажирский самолет авиакомпании Avion Express. Пассажиры в результате инцидента не пострадали, сообщает LRT.
МИД России выразил протест временной поверенной в делах Эстонии в РФ Яне Ванамельдер, пишет Rus.Postimees.
В пятницу в Эстонии были заключены первые однополые браки, сообщает передача "Актуальная камера" телеканала ETV. Легализация однополых браков вступила в силу в Эстонии 1 января, и это означает, что с этой даты пары могли подать заявку на заключение официального брака, однако на оформление административных вопросов уходит около месяца.
Польский президент Анджей Дуда назвал Крым местом, "особым по историческим причинам". Посол Украины в Варшаве подчеркнул, что деоккупация Крыма является "обязанностью свободного мира".
Одна из самых горячих тем в соседней с нами стране - пропажа почти 17 миллионов евро из суммы, выделенной на строительство нового стадиона. Оказалось, что в этом виноват один из бывших сотрудников фонда прямых инвестиций BaltCap, который проиграл деньги в онлайн-казино. Ни банки, обслуживающие фонд, ни игорная компания не высказали подозрений по поводу крупных сумм, сообщает TV3 Ziņas.
Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее выражал желание продавать Китаю столько же газа, сколько Россия поставляла в Европу до войны в Украине. Однако пока поставки газа в Китай заменяют лишь 11% утраченного объема европейского рынка.
У стен Кремля собрались несколько сотен человек с требованием вернуть мобилизованных солдат с фронта домой.
В конце 2023 года 16-летнюю трансгендерную девушку Брианну Гей несколько человек заманили в парк и жестоко зарезали. Суд приговорил убийц к пожизненному заключению за содеянное, сообщает BBC.
Украинские власти раскритиковали немецкий телеканал ZDF за репортажи из оккупированного Россией Мариуполя, обвинив журналистов в "искажении реальности" и работе "в духе российской пропаганды".
Ночью в субботу, 3 февраля, на крупном нефтеперерабатывающем заводе в российском городе Волгограде вспыхнул пожар.
В четверг, 1 февраля, в возрасте 76 лет скончался актер Карл Уэзерс, сообщает издание Deadline со ссылкой на заявление его семьи.
Пропаганда в РФ убеждает россиян в том, что закрытие моста через Нарову вызвано решением правительства Эстонии. Верят ли в это их читатели, не ясно, но даже в Нарве не все в курсе, кто это придумал. Решение остановить автомобильное сообщение по мосту в 2023 году принял премьер России Мишустин. Об этом пишет Rus.Postimees.
В Китае казнены мужчина и женщина, которых признали виновными в том, что они выбросили с 15-го этажа двух детей: двухлетнюю девочку и годовалого мальчика.
Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный написал статью о новой стратегии, которую, по его мнению, Киев должен применить для победы в войне с Россией. Размышления Залужного были опубликованы на сайте ВСУ и, в сокращенном виде, на портале американской телекомпании CNN вскоре после того, как в западной и украинской прессе появилось множество сообщений о его скорой отставке.
Интересное чтиво:
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