Одна из самых горячих тем в соседней с нами стране - пропажа почти 17 миллионов евро из суммы, выделенной на строительство нового стадиона. Оказалось, что в этом виноват один из бывших сотрудников фонда прямых инвестиций BaltCap, который проиграл деньги в онлайн-казино. Ни банки, обслуживающие фонд, ни игорная компания не высказали подозрений по поводу крупных сумм, сообщает TV3 Ziņas.

Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее выражал желание продавать Китаю столько же газа, сколько Россия поставляла в Европу до войны в Украине. Однако пока поставки газа в Китай заменяют лишь 11% утраченного объема европейского рынка.

У стен Кремля собрались несколько сотен человек с требованием вернуть мобилизованных солдат с фронта домой.

В конце 2023 года 16-летнюю трансгендерную девушку Брианну Гей несколько человек заманили в парк и жестоко зарезали. Суд приговорил убийц к пожизненному заключению за содеянное, сообщает BBC.

Украинские власти раскритиковали немецкий телеканал ZDF за репортажи из оккупированного Россией Мариуполя, обвинив журналистов в "искажении реальности" и работе "в духе российской пропаганды".

Ночью в субботу, 3 февраля, на крупном нефтеперерабатывающем заводе в российском городе Волгограде вспыхнул пожар.

В четверг, 1 февраля, в возрасте 76 лет скончался актер Карл Уэзерс, сообщает издание Deadline со ссылкой на заявление его семьи.