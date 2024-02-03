Остапенко вышла в финал турнира серии WTA 500 в Линце

Остапенко, занимающая 12-е место в рейтинге WTA и посеянная под первым номером соревнований, со счетом 6:2, 6:3 обыграла россиянку Анастасию Павлюченкову, которая занимает в рейтинге WTA 42-е место.

На счету Остапенко десять эйсов против нуля у соперницы. Кроме того, россиянка чаще допускала двойные ошибки (3:2).

Остапенко точнее подавала и набирала больше очков на первой подаче. Кроме того, латвийская теннисистка реализовала на площадке 72,7% подач, тогда как ее соперница достигла по этому показателю 59,1%.

За выход в финал Остапенко заработала 325 очков мирового рейтинга.

В финале Остапенко встретится с россиянкой Екатериной Александровой, посеянной на турнире под вторым номером. Она в субботу в полуфинале со счетом 5:7, 7:6 (7:4), 7:6 (8:6) обыграла третью ракетку турнира хорватку Донну Векич.

Остапенко и Александрова ранее встречались на корте пять раз, и четыре раза победу одерживала спортсменка из Латвии.

В начале года латвийская теннисистка выиграла турнир WTA 500 в Аделаиде, в седьмой раз отметив успех в одиночном турнире WTA.

Турнир в Линце проходит на закрытых кортах с твердым покрытием. В 2019 году, когда в Линце проходил турнир уровня WTA 250, Остапенко добралась до финала, где в трех сетах уступила американке Кори Гофф.

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