Отмена ID-карты и приложение вместо документов: в Эстонии хотят внести важные поправки

Согласно внесенному в Рийгикогу законопроекту, людям больше не придется носить с собой документы, а можно будет предъявлять их с помощью телефона. Также, если будут приняты поправки к закону, ID-карта перестанет быть обязательной.
Министерство внутренних дел передало в Рийгикогу законопроект, который касается документов и идентификации личности. По словам старшего комиссара бюро идентичности и статусов Департамента полиции и погранохраны Марит Абрам, идея поправки к закону заключается в большей простоте, комфорте и гибкости системы для людей.