Вс, 4.02.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Для абонентов

Отмена ID-карты и приложение вместо документов: в Эстонии хотят внести важные поправки

Тарво Мадсен rus.postimees.ee
,
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Если поправка в закон будет одобрена, человек сможет сам решать, иметь ли ему ИД-карту или паспорт.
Если поправка в закон будет одобрена, человек сможет сам решать, иметь ли ему ИД-карту или паспорт. Фото: Tairo Lutter

Согласно внесенному в Рийгикогу законопроекту, людям больше не придется носить с собой документы, а можно будет предъявлять их с помощью телефона. Также, если будут приняты поправки к закону, ID-карта перестанет быть обязательной.

Министерство внутренних дел передало в Рийгикогу законопроект, который касается документов и ​​идентификации личности. По словам старшего комиссара бюро идентичности и статусов Департамента полиции и погранохраны Марит Абрам, идея поправки к закону заключается в большей простоте, комфорте и гибкости системы для людей.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) сказал, что наиболее важной частью, вероятно, является та, которая позволяет внедрить новое приложение Mriik. Принцип приложения заключается в том, что в будущем людям больше не придется носить с собой документы, а в мобильном приложении будут, например, ID-карта и водительские права.

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх