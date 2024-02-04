Отмена ID-карты и приложение вместо документов: в Эстонии хотят внести важные поправки

Министерство внутренних дел передало в Рийгикогу законопроект , который касается документов и ​​идентификации личности. По словам старшего комиссара бюро идентичности и статусов Департамента полиции и погранохраны Марит Абрам, идея поправки к закону заключается в большей простоте, комфорте и гибкости системы для людей.

Министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс (Социал-демократическая партия) сказал, что наиболее важной частью, вероятно, является та, которая позволяет внедрить новое приложение Mriik. Принцип приложения заключается в том, что в будущем людям больше не придется носить с собой документы, а в мобильном приложении будут, например, ID-карта и водительские права.