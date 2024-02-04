Видео ⟩ "Должны быть новости": мальчик Александр из Украины не теряет надежды найти свою маму

"Мне сейчас 13 лет, но когда я жил в Мариуполе с мамой, мне было 11 лет, и я хочу сказать всему миру, что Россия не так хороша, как можно подумать", - подчеркнул мальчик. "На самом деле, это очень плохо. Вот что я имею в виду, говоря о том, что остался здесь один, без мамы", - добавил он.

В Риге Александр совсем не такой, каким был в Украине, - в нем больше радости и жизни. Он рассказал программе, что увидел в Риге.

"Мы ходили в музеи, в старый город, в аквапарк, в зоопарк, в музей автомобилей. Куда еще мы ходили... А, сегодня будет бассейн", - перечислил Александр.

Его бабушка признается, что в Латвии мирно, и поэтому о войне дома на время забывают.

"Но что до сих пор не забыто, так это мысли моей дочери, мамы Саши, где она сейчас", - призналась бабушка. "Прошло так много времени… Должны быть какие-то новости!" - добавила она.

Они не теряют надежды и говорят, что чувствуют – мать Александра жива, осталось только ее найти.

Подробнее смотрите в сюжете программы Латвийского телевидения Panorāma!

Видео: Сюжет программы Panorāma

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