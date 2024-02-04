Латвийская саночница Витола заняла второе место на этапе Кубке мира

Победу одержала немка Юлия Таубиц, которая после первого заезда была 22-й, но во втором заезде показала лучшее время. По итогам двух заездов она показала время 1 минута 47,971 секунды. Витола была второй, отстав на 0,149 секунды, а австрийка Лиза Шульте замкнула тройку лидеров.

Апарйоде в обоих заездах уступила победительнице 0,487 секунды, а Берзиня - 0,916 секунды.

Всего в соревнованиях приняли участие 28 спортсменов-саночников.

Таубиц возглавляет зачет Кубка мира с 555 очками, у австрийки Мадлен Эгле 457 очков, у ее соотечественницы Анны Беррайтер - 357 очков.

Витола занимает седьмое место с 291 очком, Апарйоде - десятое с 230 очками, Берзиня - 13-е с 172 очками.

Этап Кубка мира завершится командной эстафетой, которая начнется в 13.00. Прямую трансляцию Кубка мира ведет телеканал TV6.

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