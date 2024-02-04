Опрос: 31% жителей не станут лечить рак, есть это будет дорого стоить

"Я бы ничего не рассматривал" - таков был самый популярный ответ респондентов, когда они задумались о первом способе сбора средств в ситуации, когда лечение онкологического заболевания не компенсируется государством, а необходимые расходы достигают 20 000 евро и более.

Остальные респонденты будут искать различные решения в зависимости от своих финансовых возможностей - 24% будут использовать личные или семейные сбережения, 14% - собирать пожертвования, 10% возьмут кредит, 9% будут покрывать расходы на лечение в первую очередь из своего обычного дохода, минимизируя повседневные расходы, 8% займут у родственников или друзей, а 5% рассмотрят другие источники финансирования.

"Я бы продолжал жить столько, сколько мне осталось, не ища средств на лечение" - такой ответ выбрали 34% мужчин и 28% женщин. Причем пессимизм более характерен для жителей Латгале и увеличивается с возрастом респондентов - чаще всего смиряются с ситуацией те, кому 65-75 лет (47%), и те, у кого низкий доход (50%).

Женщины (19%) чаще, чем мужчины (9%), прибегают к сбору средств, в то время как мужчины, жители городов и молодые люди в возрасте 18-44 лет чаще полагаются на свои собственные или семейные сбережения. Самые молодые респонденты в возрасте 18-24 лет гораздо чаще, чем другие респонденты, готовы одолжить деньги на лечение рака у друзей или родственников.

По словам представителя "Ergo" Каспара Звиргздиньша, эти результаты показывают, что одна треть населения смогла бы покрыть расходы на лечение рака из собственных средств, другой трети пришлось бы просить или занимать у других, а оставшаяся треть дала самый пессимистичный ответ, заявив, что даже не будет пытаться найти финансовое решение для лечения, скорее всего, потому, что сумма кажется слишком большой, а шансы на излечение - слишком низкими.

Опрос проводился исследовательским центром SKDS в январе 2024 года, в нем приняли участие 1 005 человек в возрасте 18-75 лет, опрошенных онлайн по всей Латвии.

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