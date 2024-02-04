Остапенко выиграла турнир серии WTA 500 в Линце, завоевав второй титул в сезоне

Остапенко, занимающая 12-е место в рейтинге WTA и посеянная на соревнованиях под первым номером, в решающем матче обыграла россиянку Екатерину Александрову (21-е место в WTA) со счётом 6:2, 6:3.

Остапенко завоевала в Линце 470 рейтинговых очков WTA, что позволит ей подняться на 11-ю строчку в обновленном мировом рейтинге.

Остапенко во втором круге обыграла датчанку Клару Таусон (91-е место в WTA), в четвертьфинале победила британку Джоди Бёррэдж, а в полуфинале - россиянку Анастасию Павлюченкову.

В начале года латвийская теннисистка выиграла турнир WTA 500 в Аделаиде, в седьмой раз отметив успех в одиночном турнире WTA.

Турнир в Линце проходит на закрытых кортах с твердым покрытием. В 2019 году, когда в Линце проходил турнир уровня WTA 250, Остапенко добралась до финала, где в трех сетах уступила американке Кори Гофф.

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