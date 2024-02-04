Латвийские саночники заняли первое место в командной эстафете Кубка мира

Латвийские саночники Элина Иева Витола, Мартиньш Ботс/Робертс Плуме, Кристерс Апарйодс и Анда Упите/Кития Богданова заняли первое место в командной эстафете на этапе Кубка мира в Альтенберге в воскресенье.
Латвийская команда стартовала третьей. После этапа Витолы Латвия отставала от лидирующей Румынии на 0,123 секунды, но затем Ботс/Плуме, Апарьодс и Упите/Богданова обеспечили латвийской команде отрыв в 1,856 секунды от ближайших последователей.
В целом латвийские саночники провели на трассе три минуты и 14,445 секунды.
Второе место заняла команда США, уступившая латвийцам 1,003 секунды, а тройку лидеров завершает команда Румынии, уступившая латвийцам 1,856 секунды.
В общем зачете Кубка мира у Германии 340 очков, у Австрии - 330, у США - 285, а Латвия с 210 очками переместилась с седьмого на четвертое место.
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