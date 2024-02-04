Вот и подошли к концу выходные. Впереди - новая рабочая неделя. О самых важных событиях уходящего дня в Латвии и за ее пределами рассказываем в ежедневной подборке RUS TVNET - коротко о главном за воскресенье, 4 февраля.
Главное за 4 февраля ⟩ Еще один титул Остапенко, призыв врачей говорить в больницах на латышском и предстоящие морозы
Новости Латвии:
"Мы - часть общечеловеческого прогресса, что касается как квантовых технологий, так и искусственного интеллекта", - прокомментировал заслуги Латвии в области квантовой науки в эфире дискуссионной передачи RUS TVNET "Кто вам платит?" профессор Латвийского университета, физик и популяризатор науки Вячеслав Кащеев.
Большое количество молодых врачей, рожденных после восстановления независимости, не только не говорят по-русски, но даже не понимают его. После учебы некоторые попадают в медицинские учреждения, где общение с коллегами ведется на русском, а не на государственном языке, сообщает программа LTV Panorāma.
В субботу, 3 февраля, около 14:00 в Риге, в торговом центре сотрудники службы безопасности заметили мужчину, который справлял нужду в коридоре торгового центра. Охранники задержали мужчину и вызвали на место полицию.
Во вторую неделю февраля ожидается облачная с прояснениями погода, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.
Смотреть "слэм-данк" латвийского баскетболиста Кристапа Порзиньгиса - интереснее, чем слушать, как депутат Рижской думы Мартиньш Коссович рассказывает о том, как варить суп, признал агентству LETA глава комитета сообщения Рижской думы Олаф Пулкс, комментируя опубликованное в соцсетях видео, на котором видно, как он во время заседания Рижской думы смотрит баскетбол.
Житель Вецмилгрависа был шокирован, когда, идя после работы к своей машине, он обнаружил, что она сгорела вместе с другой машиной. Некоторые местные жители винят в случившемся молодых людей, другие выдвигают версию о поджигателе автобусов - человеке, которому мешают громоздкие транспортные средства, сообщает программа Degpunktā.
В январе этого года цены на серийные квартиры в Елгаве выросли, а в Саласпилсе и в юрмальском микрорайоне Каугури снизились, об этом свидетельствуют данные последнего исследования рынка серийных квартир, которое провела компания по недвижимости Arco Real Estate.
В воскресенье, 4 февраля, в Риге на улице Миера, 87, провалился асфальт. В образовавшуюся яму въехал мусоровоз.
С Рижского автовокзала пассажиры по-прежнему можно уехать в Москву, Санкт-Петербург и Псков в России, а также в Минск и Гомель в Беларуси. Нормативные акты в настоящее время не ограничивают пассажирские перевозки, поскольку действует соглашение о международных автомобильных перевозках как с Россией, так и с Беларусью, и оно распространяется как на пассажирские, так и на грузовые перевозки. Насколько популярны рейсы в Россию и Беларусь и какие риски сопряжены с такими перевозками? Об этом рассказывает портал lsm.lv.
Возможность на минутку перевести дух и забыть о том, что война еще продолжается, получил 13-летний Александр Радчук, который вместе с другими украинскими детьми по приглашению фонда Детской больницы (BSF) несколько дней отдыхал в Латвии. Мальчик надеется на большое чудо, а именно на то, что миру удастся помочь и вернуть его маму домой из России, сообщает программа Латвийского телевидения (LTV) Panorāma.
Сейчас в Латвии находятся примерно 33 тысячи украинских беженцев, из них 80% - женщины и дети. Многие украинские дети учатся в латвийских школах, а некоторые женщины смогли устроится работать в школы. Об этом рассказывает представитель Министерства образования и науки Олита Аркле в передаче Латвийского радио "Домская площадь".
Восемь лет назад Мадарс вернулся из Великобритании, чтобы жить около Цесиса. Все эти годы он не может полноценно пользоваться электроприборами дома, сообщает программа Bez Tabu.
За рубежом:
В России пропал Антон Елизаров, он же "Лотос", командир ЧВК "Вагнер", который взял на себя командование после смерти основателей Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина. Об этом сообщает украинское СМИ "Униан" со ссылкой на российскиеTelegram-каналы.
Принц Виктор Эммануил Савойский и Неаполитанский, сын последнего короля Италии, скончался в окружении своей семьи в Женеве в возрасте 86 лет.
По данным Центрального командования США (Centcom), которое координирует американские военные операции на Ближнем Востоке, США и Британия нанесли новый удар по позициям связанных с Ираном хуситов в Йемене.
По данным на утро воскресенья, 28 человек числятся погибшими в Лисичанске в результате обстрела со стороны ВСУ, 10 человек получили ранения. Спасательная операция шла всю ночь, поиски людей под обломками зданий продолжаются.
В соцсетях Китая активно распространяется дезинформация о противостоянии властей штата и Белого дома по поводу нелегальной иммиграции. Многие китайские пользователи пишут, что "Штат одинокой звезды" якобы официально объявил федеральным властям войну, намереваясь выйти из состава США, что, разумеется, не соответствует действительности. Но откуда берутся подобные ложные утверждения?
Согласно внесенному в Рийгикогу законопроекту, людям больше не придется носить с собой документы, а можно будет предъявлять их с помощью телефона. Также, если будут приняты поправки к закону, ID-карта перестанет быть обязательной.
Интересное чтиво:
Латвийская теннисистка Алена Остапенко в воскресенье выиграла финал турнира серии WTA 500 в Линце, завоевав свой второй титул в сезоне.
Латвийские саночники Элина Иева Витола, Мартиньш Ботс/Робертс Плуме, Кристерс Апарйодс и Анда Упите/Кития Богданова заняли первое место в командной эстафете на этапе Кубка мира в Альтенберге в воскресенье.
Анализ российской истории позволяет выявить две тенденции. С одной стороны, власти пытаются объединить и централизовать Россию, с другой - как только центральные власти ослабевают, местные буквально расцветают. Таким образом, российский народ могут ждать сюрпризы, но только тогда, когда ослабнет власть российского диктатора Владимира Путина. Тогда начнется смутное время, потому что Россия пойдет еще дальше в сторону авторитаризма, и будет еще хуже, чем сейчас, но потом постепенно станет лучше", - так в программе Латвийского радио "Что будет с Россией?" оценил ситуацию историк Валдис Клишанс. Об этом сообщает портал lsm.lv.
Самая известная отечественная дрэг-квин Амуна Давис (настоящее имя - Давис Кименис) в прошлом году продолжила путь к лучшей версии себя. В ноябре прошлого года она поехала в Турцию, где ей сделали дополнительную пластическую операцию.
Новым гостем YouTube-канала "И грянул Грэм" стала экс-главред "КиноПоиска" Лиза Сурганова. Она ранее работала в таких изданиях, как РБК, Forbes и другие. Сейчас Сурганова - ведущая подкаста "В предыдущих сериях".
Длинные ноги. Ослепительная улыбка. Искрящийся взгляд. На пальце нет кольца. Красные губы. Соблазнительные духи. Только издана первая книга о сексе, в аннотации к которой глаз цепляется за утверждение, что Грей "может идти отдыхать" и, читая, придется заниматься самоудовлетворением. Это то, что я сейчас вижу перед собой и знаю о ней. Когда я спросила, что мне теперь стоит о ней знать, Ласма села глубже в кресло, скрестила ноги и, широко улыбаясь, ответила: "То, что я без дома, у меня долги и меня с помощью СМС из дома на Кипре выбросил бывший муж?" Продолжение следует...
Центр Таллинна: Театральная площадь. Пара десятков автобусных и троллейбусных маршрутов. Сотни людей ежедневно. Но никто не обращает внимания на каменную табличку, четырьмя массивными винтами прикрученную к стене дома, где когда-то располагалась Академия наук. А если чей-то взгляд и остановится на куске камня, похожего на мрамор, то, скользнув, устремится дальше - на табло с расписанием автобусов. А ведь на табличке есть надпись: кириллицей на камне высечено слово "Набубна" и цифра "16", пишет Rus.Postimees.
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