Главное за 4 февраля ⟩ Еще один титул Остапенко, призыв врачей говорить в больницах на латышском и предстоящие морозы

Житель Вецмилгрависа был шокирован, когда, идя после работы к своей машине, он обнаружил, что она сгорела вместе с другой машиной. Некоторые местные жители винят в случившемся молодых людей, другие выдвигают версию о поджигателе автобусов - человеке, которому мешают громоздкие транспортные средства, сообщает программа Degpunktā.

В январе этого года цены на серийные квартиры в Елгаве выросли, а в Саласпилсе и в юрмальском микрорайоне Каугури снизились, об этом свидетельствуют данные последнего исследования рынка серийных квартир, которое провела компания по недвижимости Arco Real Estate.

В воскресенье, 4 февраля, в Риге на улице Миера, 87, провалился асфальт. В образовавшуюся яму въехал мусоровоз.

С Рижского автовокзала пассажиры по-прежнему можно уехать в Москву, Санкт-Петербург и Псков в России, а также в Минск и Гомель в Беларуси. Нормативные акты в настоящее время не ограничивают пассажирские перевозки, поскольку действует соглашение о международных автомобильных перевозках как с Россией, так и с Беларусью, и оно распространяется как на пассажирские, так и на грузовые перевозки. Насколько популярны рейсы в Россию и Беларусь и какие риски сопряжены с такими перевозками? Об этом рассказывает портал lsm.lv.