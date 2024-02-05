"Большой Кристап": в лидерах "Бесстыжие", "Советские джинсы" и "Закон сердца"

Иварс Арутюнян был удостоен звания лучшего композитора музыки к фильму "Бесстыжие", а Гиртс Бишс был удостоен награды как лучший звукорежиссер за работу в фильме "В конце концов" (Beigu beigas).

Стефан Стабенов был признан лучшим режиссером монтажа за работу над документальным фильмом "Все будет хорошо".

Приз зрительских симпатий получил художественный фильм "Молоко матери" режиссера Инары Колмане. Победитель премии был определен зрительским голосованием, которое проходило на портале Lsm.lv с 12 января по 2 февраля. В этом году в голосовании приняла участие 31 кинематографическая работа – все фильмы, номинированные в одной из категорий премии "Большой Кристап" и которые были публично показаны до начала голосования.

Премия Латвийского отделения Международной федерации кинокритиков FIPRESCI уже давно присуждается за поиск нового киноязыка на латвийской киносцене. В этом году награду получила режиссер Эмилия Каретникова за художественно всеобъемлющий короткометражный фильм, в котором освещаются как личные, так и социальные аспекты произведения "Исповедь моего детского тела" (Mana bērnības ķermeņa atzīšanās).

Latvijas Mobilais Telefons вручил награду "Инновация года в киноискусстве" режиссёру Бетии Звейниеце за поиск новых форм и решений в фильме Latvijas kods. Einaratīvs.

Valmiermuiža преподнесла приз рабочей команде сериала "Коллектив" - приглашение на этнографический фестиваль музыки Валмермуйжа.

За точный портрет современного человека в фильме "Солнце светит 24 часа" (Saule spīd 24 stundas) портал santa.lv подарил Андрису Кейшу пожизненную подписку на цифровой журнал Santa+.

В этом году в международное жюри премии вошли продюсер Наталья Либет (Украина) и киновед Клаус Лезер (Германия), режиссёр Янис Абеле (Латвия), кинокритик Дайра Аболиня (Латвия), режиссёр Иева Озолиня (Латвия), режиссёр и актриса Индра Рога (Латвия).

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!