"Что касается войны на фронте - это патовая ситуация, это факт, потому что была задержка поставок техники, а задержка означает ошибки", - сказал Зеленский.

"Мы воюем против террористов, имеющих одну из крупнейших армий в мире, боеприпасов не хватает, но нужны современные технические средства", - пояснил президент Украины.

А морские операции Украины имеют успех, отметил он.

"Россия потеряла много кораблей, но нам удалось создать зерновой коридор, так как прагматичная часть этой операции, имевшая большое влияние на экономику, была осуществлена успешно", - добавил Зеленский.

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