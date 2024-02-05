Фигурист Васильев - победитель турнира Bavarian Open 2024 в Германии

Васильев был лучшим как в короткой (85,36 ​​балла), так и в произвольной программе (170,82), убедительно выиграв с 256,18 балла.

Второе место в состязании 12 спортсменов с 234,72 балла занял представитель Чехии Георгий Рештенко, а третье место завоевал Лев Винокур из Израиля с 215,87 балла.

Лучший фигурист Латвии начал сезон с седьмого места на мемориальных соревнованиях словацкой легенды Ондрея Непелы, в конце октября Васильев был девятым на этапе "Гран-при" в американском Аллене, по итогам ноября в японском городе Осака он занял седьмое место в "Гран-при", в середине декабря выиграл чемпионат Латвии, а в январе стал шестым на чемпионате Европы.

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