17 февраля в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) латвийский боксёр Майрис Бриедис должен был провести один из последних своих боёв в карьере (возможно, последний). Он должен был взять реванш у австралийца Джея Опетаи за поражение в июле 2022 года. Теперь бой перенесён на 18 мая.

Менее чем за месяц до боя Бриедис подписал контракт на бой-реванш и 11 февраля вместе со своим тренером Дмитрием Шихолаем планировал отправиться в Саудовскую Аравию. В Kingdom Arena должно было состояться одно из крупнейших боксёрских событий последних лет. В главном поединке вечера за титул абсолютного чемпиона в супертяжёлом весе (впервые с 1999 года) должны были сразиться незнающие поражений украинец Александр Усик и британец Тайсон Фьюри.

Бой Бриедиса и Опетаи должен был состояться перед так называемым "боем века".

В минувшие выходные Фьюри получил серьёзное рассечение в тренировочном лагере во время спарринга, из-за чего бой против Усика, запланированный на 17 февраля, пришлось перенести. В связи с этим остальные бои вечера также были перенесены на новую дату - 18 мая.

"Самым важным для меня была возможность участвовать в таком шоу. Я не мог упустить такую ​​возможность сразиться с Опетаей, - сказал Бриедис в разговоре с TVNET на прошлой неделе. - Это долгая история, почему не состоялся бой с Хильберто Рамиресом. Это целая политика бокса".

О подготовке к бою и о том, почему он не выходил на профессиональный ринг уже более полутора лет, Бриедис не пожелал говорить, отметив, что у него на это "свои причины".

"Мы готовимся в пределах возможностей...