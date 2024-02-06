Лида Нижникова: девочка из Латвии с 3 евро в кармане, строящая школу в Африке

"Я - девочка Лидочка с тремя евро в кармане, которая строит школу в Африке", - говорит о себе латвийский тревел-блогер Лида Нижникова, основавшая свой фонд Life for Unity и улетевшая в африканскую пустыню, чтобы там построить школу.
3 февраля в Bellevue Hotel прошла благотворительная конференция Life for Unity, которую Лидия Нижникова организовала в честь своего второго путешествия в качестве волонтера в Африку:
"На этой конференции я делилась с людьми своим волонтерским опытом и рассказывала о своем жизненном пути. Как я вообще пришла к такому сегодня? Какой выбор меня сюда привел? Почему я занимаюсь тем, чем я занимаюсь? И, помимо этого, я считаю важным давать возможность нашим латвийским благотворительным большим и маленьким проектам рассказывать о себе. Потому что это герои нашего времени, о которых нужно не переставая говорить и напоминать. Поэтому это такой обмен добра добром, потому что все, кто сюда пришел, это уже участники, как и те, кто пожертвовал какую-то копеечку".
Совсем недавно, в конце января 2024 года, произошло большое событие - Лида открыла фонд Life for Unity ("Жизнь ради единства"), чтобы официально делать свои проекты и сотрудничать с другими фондами.
"Все, теперь мы официально покоряем мир добром вместе с моим фондом!" - подчеркивает Лида.
Она отправляется регион Африки Туркан:
"Это пустынная местность Туркан. Там живет племя Туркана. И там есть места, где абсолютно нет школ. На мой взгляд, самая правильная рациональная помощь - это когда ты можешь передать человеку знания, а он уже думает, что с этим делать дальше. Собственно, я хочу построить первую школу в этом регионе, чтобы детки могли прийти.
Я не отбираю у них культуру, как многие говорят. Люди на нашей планете должны знать, что на этой планете вообще происходит, и что и в космос мы летаем, и медицина процветает, и они имеют просто на это полное право, как и мы".
На этот раз Лида летит с большим багажом вещей.
"Я сейчас делаю упор на школу и на медицинскую помощь. Я хочу поехать в тот же регион к ребятам, у которых были поражены конечности. Почему? Потому что у них очень все хорошо там налаживается, и им поставили воду, и они стали чаще мыться, и, соответственно, заразы уже меньше", - отмечает она.
Лида решила не рисковать - пересадки в Африку уже не такие короткие, как были до этого.
Кроме того, на этот раз она летит вместе со своим 7-летним сыном Егором.
"Сейчас по плану школа - это первые два класса, потому что мы делаем по регламенту, чтобы эта школа была официально зарегистрирована. И мы делаем по всем законам с фундаментом, с блоками, стенами, крышами и так далее".
В Африке Лиде помогают миссионеры из Латвии - муж и жена Гунтарс и Ольга.
"Они для меня оказались какими-то невероятными людьми. Потому что то, как они отдаются, это я не знаю, какую силу воли и духа нужно иметь. Африку любить сложно, и африканский народ - тоже. Гунтарс и Ольга находятся там, и у них там есть волонтерские миссионерские домики, где мы с Егором будем жить", - поясняет Лида.
Галерея: Благотворительная конференция Life for Unity
На конференции выступили представители таких фондов и волонтерских организаций, как Steidzīgi bērnu fejas, Enģeli tev blakus, Lielas rūpes par mazajiem, организатор фестиваля Mīlēt, iedvesmot, dalīties Луиза Романова, Bērnu un Jauniešu Para Sporta Apvienība. Youthparasportslv, #bekindlv. Отдельно был представлен фонд Fenix, основанный в Литве. Именно Fenix добавил Лиде недостающие 6 тысяч евро для строительства школы.
Подробнее - в Instagram-аккаунте Лиды.
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