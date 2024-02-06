Лида Нижникова: девочка из Латвии с 3 евро в кармане, строящая школу в Африке

"На этой конференции я делилась с людьми своим волонтерским опытом и рассказывала о своем жизненном пути. Как я вообще пришла к такому сегодня? Какой выбор меня сюда привел? Почему я занимаюсь тем, чем я занимаюсь? И, помимо этого, я считаю важным давать возможность нашим латвийским благотворительным большим и маленьким проектам рассказывать о себе. Потому что это герои нашего времени, о которых нужно не переставая говорить и напоминать. Поэтому это такой обмен добра добром, потому что все, кто сюда пришел, это уже участники, как и те, кто пожертвовал какую-то копеечку".