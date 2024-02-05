В Саркандаугаве пьяная водитель пыталась подкупить полицию 1000 евро и драгоценностями

Утром в понедельник, 5 февраля, в Государственную полицию поступил вызов от местного жителя о, возможно, пьяном водителе автомобиля Volkswagen на улице Твайка в Риге.

Сотрудники полиции установили, что за рулем автомобиля сидела женщина 1991 года рождения, находящаяся в состоянии алкогольного опьянения более двух промилле и без водительских прав.

Во время остановки автомобиля женщина предложила полицейскому взятку в размере 1000 евро и драгоценности, чтобы избежать ответственности. Правоохранители задержали женщину и поместили ее в место временного содержания.

По допущенным нарушениям полиция возбудила два уголовных производства - за дачу взятки и управление транспортным средством без прав и в нетрезвом виде.

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