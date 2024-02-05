Главное за 5 февраля ⟩ Протесты фермеров, слежка за Жданок и предупреждение о снегопаде

Интересное чтиво:

В Рижском русском театре имени Михаила Чехова прошла премьера спектакля Лауры Грозы "SKATUVE в огне"/"Скатуве" UGUNĪ". RUS TVNET побывал на премьере и рассказывает, почему это очередная серьезная победа театра.

Сколько стоит шестикомнатная квартира на улице Альберта в Риге? Почему в начале XX века никого не смущала голая женская грудь на фасаде дома? За что ругали Эйзенштейна и говорили, что он опошлил весь город?

RUS TVNET представляет видеопроект "Рига за 15 минут", посвящённый разным местам столицы - популярным и несправедливо обделённым вниманием.

26 февраля свой путь к зрителям начинает многосерийный фильм Юриса Курсиетиса и Станислава Токалова "Советские джинсы" (Padomju džinsi) - в кинотеатре Forum Cinemas можно будет увидеть первые две серии. TVNET+ смог пообщаться с Юрисом Курсиетисом - одним из режиссеров картины, получившей "Большого Кристапа" сразу в трех номинациях: "Лучший многосерийный фильм" и "Лучший сценарий", а исполнитель главной роли (Карлис Арнольдс Авотс) признан "Лучшим актером".

В субботу, 3 февраля, в Рижском русском театре им. М. Чехова прошла премьера постановки Лауры Грозы по пьесе Артура Дициса "SKATUVE в огне"/"Скатуве" UGUNĪ". Посмотрите, кто был гостями мероприятия!

Это будет моя история о неотложной помощи больницы, из которой меня не то что выкинули, а дали понять, что будет лучше, если я уйду, так как "нужно ждать 6 часов и без анализов в любом случае не будет смысла", и о профессиональном, сочувствующем семейном враче, который быстро нашел причину моей боли и решение. История о том, что не всегда система и вечно недостаточное финансирование лежат в основе качественного здравоохранения - чаще это люди, которые любят или не любят свою профессию.

Датское побережье Балтийского моря усеяно десятками тысяч загадочных зеленых мягких шариков. Фотографии и видео необычного явления разлетелись по всему миру, пишет Rus.Postimees.

Российская журналистка, теле- и радиоведущая и общественный деятель Ксения Собчак летом 2023 года посетила Латвию, где сняла новый выпуск для своего YouTube-канала "Осторожно: Собчак".

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