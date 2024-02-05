Главное за 5 февраля ⟩ Протесты фермеров, слежка за Жданок и предупреждение о снегопаде

В понедельник в Латвии прошли масштабные протесты фермеров - кажется, митингующие добились первых результатов, но не скрывают, что акция может повториться - об этой и других главных новостях уходящего 5 февраля - в итогах дня от RUS TVNET.
Новости Латвии:
В акции протеста крестьян, которая прошла в понедельник, 5 февраля, в 16 городах Латвии, было задействовано в общей сложности около 2000 единиц техники, заявил агентству LЕТА председатель правления общества "Крестьянский сейм" Юрис Лаздиньш.
В рижском микрорайоне Саркандаугава задержана пьяная женщина за рулем, предложившая полиции в качестве взятки 1000 евро и драгоценности, сообщает Госполиция.
С целью защиты информационного пространства Латвии Национальный совет по электронным СМИ (NEPLP) предлагает сохранить в поданных депутатами Сейма поправках к закону о труде возможность мониторинга контента на русском языке.
В понедельник, 5 февраля, 11 голосами "за" была освобождена от должности председатель Талсинской краевой думы Эва Карклиня, сообщили агентству LЕТА в самоуправлении.
За рубежом:
В войне в Украине погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь, сообщают украинские СМИ. Ему было 32 года.
Ответственным за безопасность страны учреждениям в Ирландии в прошлом году было дано поручение следить за депутатом Европарламента Татьяной Жданок (РСЛ) во время ее визита в страну, сообщает газета Соединенного Королевства The Sunday Times.
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