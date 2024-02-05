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У короля Британии Карла III обнаружен рак

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Король Великобритании Карл III
Король Великобритании Карл III Фото: Frederic Legrand - COMEO/Shutterstock

У короля Великобритании Карла III обнаружен рак, пишет "Би-би-си Русская служба" со ссылкой на сообщение Букингемского дворца.

На время лечения Карл III продолжит исполнять церемониальные обязанности, но воздержится от публичных мероприятий.

Как говорится в заявлении дворца, король "настроен позитивно в отношении лечения и с нетерпением ждет возвращения к своим публичным обязанностям в полном объеме".

Представитель короля не раскрыл тип рака, обнаруженного у монарха, но подчеркнул, что это не рак простаты.

Ранее на прошлой неделе короля выписали из больницы после хирургической операции в связи с увеличенной простатой. Во дворце патологию называли неопасной.

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