У короля Британии Карла III обнаружен рак

На время лечения Карл III продолжит исполнять церемониальные обязанности, но воздержится от публичных мероприятий.

Как говорится в заявлении дворца, король "настроен позитивно в отношении лечения и с нетерпением ждет возвращения к своим публичным обязанностям в полном объеме".

Представитель короля не раскрыл тип рака, обнаруженного у монарха, но подчеркнул, что это не рак простаты.

Ранее на прошлой неделе короля выписали из больницы после хирургической операции в связи с увеличенной простатой. Во дворце патологию называли неопасной.

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