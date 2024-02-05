Без техосмотра, но с запрещенной символикой: на протестах фермеров выявлены нарушения

Большая часть, или 12 возбужденных дел об административных правонарушениях приходится на неоплаченное обязательное страхование гражданских транспортных средств, а также три дела об административных правонарушениях, возбужденных за управление транспортным средством без технического осмотра.

Также выявлено пять нарушений, связанных с эксплуатацией беспилотных летательных аппаратов.

В одном случае было выявлено незарегистрированное транспортное средство, в одном случае водитель имел недействительную медицинскую справку, один водитель пользовался телефоном во время управления транспортным средством, в одном случае была пересечена сплошная линия, одно нарушение было зафиксировано за использование запрещенной символики.

Всего в протестах, которые прошли в 16 городах Латвии - Лиепае, Салдусе, Талси, Тукумсе, Кулдиге, Елгаве, Добеле, Бауске, Екабпилсе, Айзкраукле, Даугавпилсе, Резекне, Валмиере, Гулбене, Лимбажи и Огре было задействовано около 2000 единиц техники, сказал Юрис Лаздиньш, председатель правления общества "Крестьянский сейм".

Галерея: Протесты фермеров в Даугавпилсе

Так, в Бауске в протестах приняли участие более 100 фермеров с тракторами и автомобилями.

Протестами фермеры хотят добиться немедленного запрета на импорт российских и белорусских продовольственных продуктов без переходного периода, восстановления пониженной ставки НДС в размере 5% на характерные для Латвии фрукты, ягоды и овощи, сокращения бюрократии в сельскохозяйственной отрасли, более широкого доступа к программам страхования и оборотных средств, а также отказа от земельных обременений на национальном уровне или других ограничений на землепользование.

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