Сборную Латвии по футболу возглавил тренер из Италии

Контракт с 57-летним итальянским специалистом заключён на два года.

Одним из помощников Николато станет бывший защитник миланского "Интера", обладатель Кубка УЕФА 1994 года Массимо Паганин.

"Я очень горжусь предоставленной возможностью. Буду серьёзно относиться к своим обязанностям, потому что это важный момент в моей карьере, и я сделаю всё, что смогу, чтобы своим опытом принести пользу латвийскому футболу. Постараемся сотрудничать со всеми латвийскими клубами - это очень важно для успеха национальной сборной", - сказал Николато.

Николато предыдущие семь лет провёл, работая с молодёжными сборными Италии. Под его руководством сборная Италии один раз заняла второе место на чемпионате Европы среди юношей до 19 лет, проиграв в дополнительное время в финале Португалии со счётом 3:4.

В 2019 году он вывел сборную Италии в полуфинал на чемпионате мира по футболу среди юношей до 20 лет. Прошлым летом возглавляемая им сборная Италии U-21 не вышла в плей-офф чемпионата Европы, и на этом специалист завершил свою семилетнюю работу с итальянской молодёжью.

До этого в сезоне 2013/2014 в составе команды "Кьево" U-19 Николато выиграл молодёжный чемпионат Италии. С 2014 по 2016 год он руководил командой "Лумеццане" в итальянской Серии С, третьем по силе дивизионе чемпионата Италии.

Напомним, что среди кандидатов на пост главного тренера сборной Латвии были также литовец Валдас Дамбраускас, швед Янне Андерссон и поляк Марек Папшун.

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