"Кошмар стал реальностью": в Эстонии чиновники неожиданно изъяли из семьи ребенка

Репортер эстонской передачи Kuuuurija Кетлин Крузе встретилась с 36-летней матерью-одиночкой Мооникой, к которой два месяца назад наведались сотрудники службы защиты детей и забрали одного из трех ее детей. Эту историю рассказывает эстонский портал Rus.Postimees.
Мооника скрывает свое лицо и предстает перед камерой под другим именем, прежде всего, в целях защиты своих троих несовершеннолетних детей. На интервью она взяла с собой пятилетнего и полуторагодовалого детей. Семилетний ребенок сейчас живет в детском доме.