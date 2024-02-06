Передача: Насмерть сбитого под Вецпиебалгой мужчину на краю дороги нашла жена

Марис вышел из дома 31 января и домой уже не вернулся. Беда произошла примерно в километра от его дома.

Госполиция просит отозваться жителей, автомобили которых оборудованы видеорегистраторами, и которые в период с 18:00 31 января до 07:30 1 февраля передвигались по участкам дороги Вецпиебалга - Мадона (Р30) - у поворота на дорогу местного значения по направлению к "Бейтены" и по направлению к автодороге Р33 Вецпиебалга - Яунпиебалга. Связаться с полицией можно по номерам телефона 29150012 или 110.