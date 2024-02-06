Передача: Насмерть сбитого под Вецпиебалгой мужчину на краю дороги нашли жена

Под Вецпиебалгой на дороге местного значения произошла трагедия. Погиб мужчина. Скорее всего, его сбили на машине и бросили там же в на краю дороги. Виновный по-прежнему не найден, поиски продолжаются, сообщает передача Degpunktā.
Марис вышел из дома 31 января и домой уже не вернулся. Беда произошла примерно в километра от его дома.
61-летний мужчина пролежал на обочине дороги более 10 часов. Передача отмечает, что его нашла жена.
Госполиция просит отозваться жителей, автомобили которых оборудованы видеорегистраторами, и которые в период с 18:00 31 января до 07:30 1 февраля передвигались по участкам дороги Вецпиебалга - Мадона (Р30) - у поворота на дорогу местного значения по направлению к "Бейтены" и по направлению к автодороге Р33 Вецпиебалга - Яунпиебалга. Связаться с полицией можно по номерам телефона 29150012 или 110.
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