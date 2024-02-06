Российские войска обстреляли Харьковскую область: Украина сообщает о смерти ребенка

В ночь на вторник, 6 февраля, российские войска обстреляли поселок Золочев в Богодуховском районе Харьковской области. Как заявил глава областной военной администрации Олег Синегубов, в результате обстрела разрушен трехэтажный отель, сообщает ВВС.
"Под завалами предварительно находится человек, трех человек спасли: двух женщин и мужчину. Также есть возгорание фасада магазина", - сообщил Синегубов в Telegram.
Позднее он сообщил о гибели младенца. "Погиб двухмесячный мальчик", - заявил Синегубов.
Как сообщают воздушные силы Украины, в ночь на вторник на северо-восточном направлении была объявлена воздушная тревога.
Она была связана с активностью тактической авиации противника, говорится в сообщении в Telegram.
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