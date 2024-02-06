Фото и видео ⟩ "Впечатляющая сила!" Жители комментируют прошедшие протесты крестьян

Как ранее заявил председатель правления "Крестьянского сейма" Юрис Лаздиньш, после внеочередного собрания фермеров в ноябре прошлого года, на котором они подали Министерству земледелия свои требования по улучшению ситуации в отрасли, пока выполнено только одно. "Чаша терпения латвийских фермеров переполнена и льется через край. С сожалением приходится констатировать, что нынешнее правительство особенно отличается своим высокомерием и безразличием", - сказал Лаздиньш.

​В свою очередь Совет по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций (СССО) направил премьер-министру Эвике Силине, министру земледелия Арманду Краузе и министру финансов Арвилу Ашераденсу открытое письмо о грядущих изменениях в налоговой политике, касающихся критически важных для деятельности, конкурентоспособности и существования сельского хозяйства вопросов.

В письме отмечается, что для фермеров важен вопрос о сниженной ставке НДС на продовольственные продукты, в том числе не только на характерные для Латвии свежие фрукты, овощи и ягоды, но и на другие продукты.

Также фермеры обращают внимание на важность отмены подоходного налога на сельскохозяйственные субсидии, изменения кадастровой стоимости и ставок налога на недвижимость, программу сезонных сельхозработников, вопрос о дизтопливе для нужд сельского хозяйства, а также налоговых льгот для продавцов при продаже земли фермерам.

СССО подчеркивает, что в Латвии фермеры находятся в особенно сложной ситуации. Они уже терпят убытки от неравноценной поддерживающей политики Европейского союза (ЕС), в то время как влияние зеленого курса ЕС постоянно увеличивает себестоимость продукции, а доходы от реализации продукции зачастую едва покрывают себестоимость или даже приносят убытки.

Война в Украине также осложняет работу фермеров. Несмотря на то, что они поддерживают борьбу Украины с Россией, им нужны четкие ответы на вопросы, важные для планирования сельскохозяйственной деятельности, а также предсказуемая государственная политика, подчеркнули в СССО.

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