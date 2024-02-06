В Риге пройдёт бойцовский турнир LVBET KSPROFL Fight Night 2

В ходе вечера запланировано 12 поединков по правилам ММА и бокса, а также бой на голых кулаках.

В клетке выступят такие спортсмены, как Райтис Хелманис, Даниелс Фрейбергс, Данс Буковскис, Вадим Скребелис и многие другие бойцы из Саласпилса, Цесиса, Риги, Юрмалы, Елгавы, Бауски и Огре.

Главным боем вечера станет поединок между Леонидом Королёвым и Даниелсом Фрейбергсом. Бой за чемпионский титул пройдёт по правилам ММА, где спортсмены будут состязаться за чемпионский пояс в весовой категории до 77 кг.

KSPROFL или Kings Of Streets professional fighters league ("Короли Улиц - Лига Профессиональных Бойцов") - авторами идеи, а также основателями лиги являются Роберт Равиньш и Каспар Рутиньш. Организаторы хотят помочь развиваться местным спортсменам, а также популяризировать бойцовский спорт в Латвии.

"Планы на будущее очень грандиозные, в том числе пригласить бойцов из Европы и разных стран мира", - отметил Роберт Равиньш.

"Принцип отбора соперников очень прост. Преимущество даётся хорошим спортсменам, которые готовы максимально включаться в процесс и развиваться. Принимаются заявки также от людей без опыта участия в соревнованиях, которым подбираем подходящего по уровню соперника", - рассказал Каспар Рутиньш.

Подробная информация о мероприятии доступна на официальной странице лиги www.ksprofl.com. Билеты на турнир доступны во всех кассах Biļešu Serviss.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!