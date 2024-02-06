В Литве предлагают закрыть два погранпоста на границе с Беларусью

Литовская Комиссия по национальной безопасности предлагает прекратить движение товаров, транспорта и людей через пограничные пункты пропуска Лаворишкес (Котловка на белорусской стороне) и Райгардас (Привалка), сообщило правительство во вторник.
Также, учитывая риски, связанные с транзитными потоками через Литву из Беларуси и деятельностью белорусских спецслужб против литовского государства, комиссия во вторник предлагает постепенно сократить количество разрешений, выдаваемых белорусским и литовским перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки, международные пассажирские перевозки автобусами.
Еще одно предложение - ограничить посадку и высадку пассажиров на железнодорожном пограничном пункте Кена, прекратить движение пешеходов и велосипедистов через государственную границу между Беларусью и Литвой. Аналогичное предложение касается и ж/д погранпункта Кибартай (Чернышевское), что на границе Литвы с Калининградской областью Российской Федерации.
"За последнее время поток белорусских граждан увеличился примерно на 50% на всех пунктах пропуска, расположенных вдоль границы с белорусскими дорогами. Поскольку потоки транспорта, товаров и людей увеличиваются, необходимо оптимизировать процесс управления этими потоками и более детально проверять людей, транспортные средства и товары", - считает руководитель Национального центра кризисного управления Вилмантас Виткаускас.
Решение о закрытии пограничных пунктов должно принять правительство.
Согласно сообщению, в случае принятия предложенных решений сократятся транспортные и пассажиропотоки, проходящие через Литву, а также снизятся возможности деятельности белорусских и российских спецслужб и служб безопасности против Литвы.
Ожидается также, что будет более эффективно предотвращаться ввоз санкционных товаров в Беларусь и Россию, более эффективно будет осуществляться профилактика и предотвращение контрабанды, более эффективно будет охраняться внешняя граница Шенгенской зоны.
По данным Национального центра кризисного управления, предлагаемые решения повысят безопасность дорожного движения, поскольку на данный момент инфраструктура дороги к пограничному пункту Лаворишкес не адаптирована - нет зоны ожидания для транспортных средств, на проезжей части припаркованы большегрузные автомобили, сложно разминуться с потоком встречного транспорта.
В прошлом году на автомобильных пограничных пунктах пропуска через государственную границу с Беларусью лиц проверили 3,9 миллиона раз - на 25,5% больше, чем в 2022 году. 66% из проверенных лиц были гражданами Беларуси.
Граждане Литвы пересекли границу 684 раза - на 13,4% меньше, чем в 2022 году, количество уникальных лиц в прошлом году достигло почти 62 тысяч и снизилось на 17,5%.
Большинство граждан Литвы следовали через пограничные пункты на дорогах Шальчининкай и Лаворишкес.
В августе прошлого года Литва закрыла два из шести действовавших пунктов пропуска на границе с Беларусью - Шумскас и Тверчюс.
Министр внутренних дел Агне Билотайте тогда заявила, что министерство предложит закрыть еще два - Лаворишкес и Райгардас.
На границе с Беларусью действует еще один пропускной пункт в Мядининкай (Каменный Лог с бел. стороны).
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!