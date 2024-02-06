В Литве предлагают закрыть два погранпоста на границе с Беларусью

Ожидается также, что будет более эффективно предотвращаться ввоз санкционных товаров в Беларусь и Россию, более эффективно будет осуществляться профилактика и предотвращение контрабанды, более эффективно будет охраняться внешняя граница Шенгенской зоны.

По данным Национального центра кризисного управления, предлагаемые решения повысят безопасность дорожного движения, поскольку на данный момент инфраструктура дороги к пограничному пункту Лаворишкес не адаптирована - нет зоны ожидания для транспортных средств, на проезжей части припаркованы большегрузные автомобили, сложно разминуться с потоком встречного транспорта.

В прошлом году на автомобильных пограничных пунктах пропуска через государственную границу с Беларусью лиц проверили 3,9 миллиона раз - на 25,5% больше, чем в 2022 году. 66% из проверенных лиц были гражданами Беларуси.

Граждане Литвы пересекли границу 684 раза - на 13,4% меньше, чем в 2022 году, количество уникальных лиц в прошлом году достигло почти 62 тысяч и снизилось на 17,5%.

Большинство граждан Литвы следовали через пограничные пункты на дорогах Шальчининкай и Лаворишкес.

В августе прошлого года Литва закрыла два из шести действовавших пунктов пропуска на границе с Беларусью - Шумскас и Тверчюс.

Министр внутренних дел Агне Билотайте тогда заявила, что министерство предложит закрыть еще два - Лаворишкес и Райгардас.

На границе с Беларусью действует еще один пропускной пункт в Мядининкай (Каменный Лог с бел. стороны).

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