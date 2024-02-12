Роль жирных кислот Oмега-3 в когнитивном развитии детей

Одна из важнейших задач родителей - обеспечить здоровое и полноценное развитие детей. С момента рождения ребенок переживает несколько этапов когнитивного развития, в которых формируются его физические способности и понимание окружающего мира. На этот процесс влияют несколько факторов, в том числе окружающая среда, семья, генетика и питание. Нормальное развитие мозга требует различных питательных веществ, среди которых важны и жирные кислоты Oмега-3. Исследования доказали, что жирные кислоты Oмега-3 необходимы для развития мозга и зрения начиная уже с третьего триместра беременности1.
Когнитивное развитие детей
Развитие головного мозга ребенка начинается уже во время беременности и продолжается до 25 лет.
• Когда ребенок рождается, у него уже развиты основные навыки, необходимые для выживания - сердечная деятельность и дыхание, а также ребенок чувствует голод, о чем он умеет сообщить тому, кто за ним ухаживает.
• В первые месяцы жизни у ребенка быстро развиваются органы чувств, особенно зрение и слух, которые необходимы и для дальнейшего развития когнитивных функций.
• К пяти годам интенсивно осваиваются язык и коммуникативные навыки, а также моторика и первые когнитивные способности.
• В подростковом возрасте начинает быстро развиваться лобная (префронтальная) доля мозга, отвечающая за когнитивные способности ребенка.
Когнитивные способности - это важная функция человеческого мозга, которая включает в себя обработку информации, закономерности, внимание, восприятие, распознавание, презентацию знаний, память, язык, мышление, решение проблем, творчество, принятие решений и интеллект.
Как поддержать когнитивное развитие ребенка?
Хотя последовательность этапов развития детей неизменна, важно понимать, что когнитивное развитие каждого ребенка протекает в разном темпе. Хотя торопить развитие ребенка не рекомендуется, поддержать нормальное и полноценное развитие можно путем обеспечения соответствующих условий окружающей среды, занятий, возможностей социализации, полноценного сна и отдыха, а также сбалансированного и богатого питательными веществами питания.
Питание2 играет важную роль в развитии младенцев и детей, поскольку оно обеспечивает как приток крови к мозгу, так и необходимые ему питательные вещества, чтобы он мог развиваться в соответствии с возрастом. В 2022 году исследование, проведенное в Университете Миссисипи, подтвердило, что дети, не получающие адекватного питания, имеют повышенный риск нарушения когнитивных способностей3.
Для развития мозга важны витамины A, C, D, E и витамины группы B, а также такие минералы, как железо, магний, калий, натрий и кальций. Все больше исследований подтверждают, что жирные кислоты Oмега-3, особенно докозагексаеновая кислота (ДГК), играют важную роль в развитии мозга и содержатся в сером веществе головного мозга.
Важность жирных кислот Oмега-3
Человеческий мозг примерно на 60% состоит из жира, и его нехватка может оказать негативное влияние на функции мозга, включая интеллектуальные способности и поведение.
Особенно важна для развития мозга докозагексаеновая кислота (ДГК), ненасыщенная жирная кислота Oмега-3. Чтобы мозг мог полноценно развиваться, будущая мама уже во время беременности должна получать достаточное количество жирных кислот Oмега-3, поскольку в третьем триместре, когда мозг ребенка развивается быстрее всего, ДГК необходим для развития мозговых структур и зрения.
Жирные кислоты Oмега-3 важны для когнитивного развития ребенка и после рождения, поскольку они способствуют обучению, памяти, когнитивному благополучию и кровоснабжению мозга4. Кроме того, исследования показывают, что прием другой жирной кислоты Oмега-3, эйкозапентаеновой кислоты (ЭПК), важен для предотвращения синдрома дефицита внимания и гиперактивности, расстройств настроения и тревожности5.
Чтобы обеспечить полноценное развитие мозга и когнитивных функций, детям и подросткам рекомендуется принимать не менее 250 мг ДГК каждый день, младенцам в возрасте от 4 до 6 месяцев следует принимать не менее 125 мг ДГК, после чего дозу постепенно увеличивают до 250 мг.
Наш организм не способен самостоятельно вырабатывать жирные кислоты Oмега-3, поэтому их можно принимать только с пищей. Богатыми природными источниками Oмега-3 являются морепродукты, особенно жирная рыба, такая как лосось, треска, тунец, скумбрия, сельдь, а также некоторые продукты животного происхождения, например яйца, и растительные продукты, такие как авокадо, водоросли, семена чиа, отдельные орехи.
Поскольку современные дети едят очень мало рыбы, рекомендуется дополнять их рацион высококачественными пищевыми добавками, содержащими ДГК и ЭПКС. Möller's предлагает широкий ассортимент продуктов Oмега-3, подходящих для детей и подростков:
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