Роль жирных кислот Oмега-3 в когнитивном развитии детей

Питание2 играет важную роль в развитии младенцев и детей, поскольку оно обеспечивает как приток крови к мозгу, так и необходимые ему питательные вещества, чтобы он мог развиваться в соответствии с возрастом. В 2022 году исследование, проведенное в Университете Миссисипи, подтвердило, что дети, не получающие адекватного питания, имеют повышенный риск нарушения когнитивных способностей3.

Для развития мозга важны витамины A, C, D, E и витамины группы B, а также такие минералы, как железо, магний, калий, натрий и кальций. Все больше исследований подтверждают, что жирные кислоты Oмега-3, особенно докозагексаеновая кислота (ДГК), играют важную роль в развитии мозга и содержатся в сером веществе головного мозга.

Важность жирных кислот Oмега-3

Человеческий мозг примерно на 60% состоит из жира, и его нехватка может оказать негативное влияние на функции мозга, включая интеллектуальные способности и поведение.

Особенно важна для развития мозга докозагексаеновая кислота (ДГК), ненасыщенная жирная кислота Oмега-3. Чтобы мозг мог полноценно развиваться, будущая мама уже во время беременности должна получать достаточное количество жирных кислот Oмега-3, поскольку в третьем триместре, когда мозг ребенка развивается быстрее всего, ДГК необходим для развития мозговых структур и зрения.