ВИДЕО ⟩ Испанский болельщик ткнул пальцем футболисту между ягодиц

В ходе матча "Севильи" против "Райо Вальекано" (2:1) 23-го тура чемпионата Испании сезона-2023/24 произошёл странный инцидент. Аргентинскому вингеру "Севильи" Лукасу Окампосу один из болельщиков во время игры ткнул пальцем между ягодиц.
Игра для "Севильи" была выездной. На 33-й минуте матча, когда Окампос стоял спиной в непосредственной близости от трибуны с болельщиками "Райо Вальекано" и намеревался ввести мяч в игру из аута, фанат "Райо" ткнул пальцем ему между ягодиц.
Игрок бросил какую-то реплику болельщику, а затем подозвал судью. В результате возник конфликт и матч был приостановлен.
"Если бы подобное произошло в женском футболе, то мы уже знаем, что бы сейчас происходило. Я сдержался, потому что у меня есть две дочери и я не хотел бы, чтобы они пришли в школу и кто-то высказывал им за то, что их папа ударил человека", - приводит слова Окампоса Relevo.
"Севилья" на официальном сайте опубликовала заявление с осуждением действий болельщика "Райо Вальекано". "Подобные жесты и поведение не должны проявляться в наших соревнованиях, если мы стремимся стать лучшей лигой в мире".
По информации Cadena SER, полиции удалось идентифицировать болельщика. Поскольку нарушитель не достиг совершеннолетия, его дело передадут в отдел прокуратуры по делам несовершеннолетних.
Кроме того, "Райо Вальекано" намерен запретить болельщику посещать стадион.
В текущем сезоне 29-летний Лукас Окампос провёл 32 матча, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.
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