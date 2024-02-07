ВИДЕО ⟩ Испанский болельщик ткнул пальцем футболисту между ягодиц

Игра для "Севильи" была выездной. На 33-й минуте матча, когда Окампос стоял спиной в непосредственной близости от трибуны с болельщиками "Райо Вальекано" и намеревался ввести мяч в игру из аута, фанат "Райо" ткнул пальцем ему между ягодиц.

Игрок бросил какую-то реплику болельщику, а затем подозвал судью. В результате возник конфликт и матч был приостановлен.

"Если бы подобное произошло в женском футболе, то мы уже знаем, что бы сейчас происходило. Я сдержался, потому что у меня есть две дочери и я не хотел бы, чтобы они пришли в школу и кто-то высказывал им за то, что их папа ударил человека", - приводит слова Окампоса Relevo.

"Севилья" на официальном сайте опубликовала заявление с осуждением действий болельщика "Райо Вальекано". "Подобные жесты и поведение не должны проявляться в наших соревнованиях, если мы стремимся стать лучшей лигой в мире".

По информации Cadena SER, полиции удалось идентифицировать болельщика. Поскольку нарушитель не достиг совершеннолетия, его дело передадут в отдел прокуратуры по делам несовершеннолетних.

Кроме того, "Райо Вальекано" намерен запретить болельщику посещать стадион.

В текущем сезоне 29-летний Лукас Окампос провёл 32 матча, в которых забил 4 гола и сделал 2 результативные передачи.

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