МИД Латвии высказался про сюжет о нелегальной миграции в США, в котором женщина выбрасывает латвийский паспорт

Как сообщила порталу TVNET пресс-секретарь Министерства иностранных дел (МИД) Латвийской Республики Диана Эглите, ни Консульский отдел МИД, ни посольство Латвии в США не располагают никакой информацией о гражданах Латвии, которые пытались нелегально въехать в США.

Посольству известно о некоторых случаях, когда граждане Латвии легально въезжали в США и оставались там дольше, чем разрешено. Чаще всего подобные случаи выявляются, когда совершено административное правонарушение или возбуждено уголовное дело, и в этот момент власти США устанавливают факт незаконного пребывания.

В случае более тяжкого преступления следует арест, отбывание наказания и депортация в Латвию. В других случаях человек должен покинуть страну, его могут оштрафовать и ему может быть запрещен повторный въезд в Соединенные Штаты.

Видео: Сюжет передачи 60 minutes (на английском языке)

Ранее сообщалось, что в прошлом году более чем двум с половиной миллионам нелегальных мигрантов было отказано во въезде в США с территории Мексики. Быстрее всего росло число китайских нелегалов.

За четыре дня съемок сюжета через дыру в заборе на границе Мексики и США нелегально проникли более 600 мигрантов. Ответственные за пограничный контроль даже не попытались их задержать.

Ведущий программы утверждает, что съемочная группа столкнулась с мигрантами из Индии, Вьетнама, Афганистана и других стран.

В одном из моментов, когда камера фокусируется на месте, через которое нелегальные мигранты проникают в США, можно увидеть, как перед пересечением границы женщина бросает в кусты паспорт и удостоверение личности Латвийской Республики.

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