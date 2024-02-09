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Фатма Зехра Кесе - впечатляющая турецкая фехтовальщица

rus.tvnet.lv
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Знакомьтесь, Фатма Зехра Кесе - турецкая фехтовальщица, специализирующаяся на саблях.

Фатма родилась 30 мая 1997 года. 26-летняя турецкая спортсменка на своей странице в Instagram постоянно публикует фотографии не только с соревнований, но и делится кадрами из личной жизни.

За Фатмой в социальной сети следит свыше 24 тысяч подписчиков, и с каждым днём их количество увеличивается по мере добавления спортсменкой новых "горячих" фотографий. 

Пока на мировой арене она не смогла проявить себя, но постоянно совершенствует свои навыки, выигрывая национальные и международные соревнования.

Интересно, что Фатма временно прерывала свою карьеру в фехтовании и переходила в другой вид спорта. Однако она не смогла закрепиться в новой дисциплине и в итоге вернулась к своему "родному" виду спорта.

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