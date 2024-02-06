На Куршской косе в Литве нашли российский шпионский гидролокатор

В субботу, 3 февраля, военно-морские силы (ВМС) Литвы получили сообщение гражданского лица о том, что на Куршской косе обнаружено устройство неясного значения с надписями на русском языке.

Эксперты идентифицировали устройство как гидроакустический гидролокатор российского производства, используемый для сбора разведданных и обнаружения подводных лодок.

Устройство находится в не рабочем состоянии и в настоящее время находится на хранении ВМС Литвы.

По данным армии Литвы, в 2021 году российские гидроакустические гидролокаторы были обнаружены в Балтийском море у берегов Литвы и в Атлантическом океане у южных берегов Великобритании и Ирландии.

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