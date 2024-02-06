Больница им. Страдиня расторгает договор со строительной компанией Velve

Как указал совет больницы, строительная компания не в состоянии выполнить обязательства по договору - не соблюдаются сроки строительства, на объекте выявлены существенные дефекты, которые не устраняются, без согласования привлечены субподрядчики, а также зафиксированы другие нарушения.

Договор о строительстве, который был заключен 27 августа 2020 года, будет расторгнут 13 февраля. В настоящее время больница готовится к приемке строительного объекта с 20 февраля.

Как указали в больнице, договор предусматривал сдачу нового корпуса в эксплуатацию еще весной 2023 года, однако по просьбе SIA Velve сроки несколько раз продлевались, что увеличивало стоимость строительства. Согласно последнему договору, подрядчик должен завершить строительство нового здания к 1 июня этого года, однако строительная компания вновь попросила перенести сроки, указав, что новая возможная дата завершения строительства - лето 2025 года. По мнению совета больницы, это свидетельствует о том, что подрядчик не в состоянии выполнить свои обязательства и завершить работы. Кроме того, возможности больницы продлевать сроки ограничены законом о государственных закупках.