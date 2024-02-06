Апелляционный суд: Трамп не обладает иммунитетом по делу об отмене результатов выборов

Судьи категорически отвергли утверждение Трампа о том, что предъявленное ему уголовное обвинение повлияет на будущих президентов.

Адвокаты Трампа утверждали, что если будущие руководители будут считать, что им могут быть предъявлены обвинения за их «официальные действия» на посту президента, то они будут более нерешительными при исполнении обязанностей.

Успеет ли Трамп к выборам?

Еще в середине декабря спецпрокурор Минюста США Джек Смит, который курирует два дела против Трампа, попросил Верховный суд страны срочно решить, можно ли судить Дональда Трампа за преступления, которые он предположительно совершил, занимая пост президента.

Как отмечал корреспондент Би-би-си в Северной Америке Энтони Зуркер, делая этот не вполне обычный шаг — обращаясь сразу напрямую к Верховному суду — спецпрокурор Смит надеялся предотвратить все возможные разбирательства и апелляции в судах более низких инстанций и избежать переноса главного суда над Трампом, начало которого было назначено на 4 марта.

Однако в этот день слушания не начнутся — в начале февраля федеральный судья отложила на неопределенный срок процесс по делу о вмешательстве в выборы на время рассмотрения апелляции Трампа в суде.

Если апелляции Трампа затянут процесс до выборов в ноябре 2024 года, то бывший президент может вернуться в Белый дом до того, как будет закончено рассмотрение его дела — если, конечно, сумеет победить.

В этом случае в деле против него появятся новые юридические сложности.

Если Трамп снова станет президентом, он, вероятно, сможет сам себя помиловать по двум делам, которые ведет федеральный спецпрокурор — об отмене результатов выборов и об обращении с секретными документами, — а также заставить суды штатов отложить другие открытые против него дела.