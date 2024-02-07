Половое воспитание детей: омбудсмен представит заключение

Омбудсмен анализировал разработанные для профессионалов методические материалы о половом воспитании и права детей на получение соответствующей их возрасту информации по этим вопросам.

Заключение будет представлено в 11:00 в бюро омбудсмена.

Как сообщалось, широкие дискуссии в обществе вызвала вышедшая в издательстве Pētergailis книга "Там, внизу", посвященная вопросам сексуального здоровья и предназначенная для детей младшего возраста.

В этой связи Государственная полиция начала ведомственную проверку, в ходе которой оценивается содержание книги и мотивация издательства, а также соответствие книги нормативным актам. В ходе проверки не было выявлено нарушений норм закона об ограничении порнографии и Уголовного закона, в связи с чем было принято решение не возбуждать уголовный процесс.

Полиция также начала ведомственную проверку по факту возможных угроз в адрес переводчика книги Сигне Вишки.

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